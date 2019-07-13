史丹利深夜買酒解渴　遭人搜光身上現金　還被硬塞這東西…

記者蕭雅玲／台北報導

Gigi與史丹利夫妻倆日前到美西旅遊，結果在旅途快結束時，兩人在洛杉磯逛街時，突然有個黑人對著史丹利大叫說：「就是你！中國豬！」史丹利聽到有人在咆哮，便裝作若無其事帶著老婆Gigi趕緊離去。

▲史丹利出國旅遊遇過不少驚險事。（圖／艾迪昇提供）

事隔一個多月，他回想當天狀況透露，「當下我只聽到有人在馬路對面大吼大叫，但我不知道他是在說我」，所以完全沒理他，等到晚上夫妻倆回到住的地方，聽老婆說才知道黑人吼叫對象就是自己，至今回想起來還是覺得莫名其妙，但他表示：「在國外遇到這種狀況時，盡量不要與對方對到眼就好。」

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▲史丹利與老婆Gigi才剛到美西度假三週。（圖／艾迪昇提供）

▲史丹利出遊遭黑人挑蟹。（圖／艾迪昇提供）

他透露，婚前還有一次也是到美國旅遊，某天晚上突然很想喝啤酒，便帶著20塊美金到飯店附近的便利商店買酒，買完回飯店路上，突然有一群黑人看他一人落單，又是亞洲人，便把他團團圍住，然後硬塞一張CD給他，並跟他要了30塊美金，他見狀心想「不妙」，便把身上僅剩下的5、6塊美金掏出來示意要給對方，沒想到對方看到錢怎麼少，露出不爽的表情，但還是把他身上剩下的錢搜刮一空，要離去時還「順便」把他剛買的酒給拿走，讓他連酒都沒得喝。

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