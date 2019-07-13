等待180天「終結失業」！前主播郭岱軒靠一張嘴空中上工

記者蕭雅玲／台北報導

前主播郭岱軒日前出書《失業100天》，自白人生被裁員的低潮，經過180天，終於將重返就業市場，在中廣新聞網主持Live節目《新聞 Eleven 》。坦言在失業後，本以為在百日即可告別失業，沒想到拖了快2倍時間才找到工作，日前他到中廣面試政治線記者，無心插柳竟然變成節目主持人，讓他鬆了一口氣。

▲郭岱軒終結失業將回就業市場。（圖／艾迪昇提供）

他也還原面試當天狀況，有3名面試官與他相談甚歡，原以為工作應該有譜，不料面試結束等了2個禮拜也沒消息，讓他自信大受打擊，後來因出書上電台宣傳新書，還對主持人吳建恆哀怨自己被電台打槍，但隔沒多久就接到工作邀約。後來才知道電台認為他能言善道，當政治記者太可惜，希望他能發揮所長幫他開了新節目。

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▲郭岱軒找到工作開心不已。（圖／艾迪昇）

郭岱軒坦言十分珍惜被裁員後的心情轉變，「若沒被裁員，活在舒適圈中，最終就是當個作編譯新聞的編輯，也不會有現在很想做的工作上門！」日前他曾透露因失業，第一次去領失業救濟金的經驗，甚至把失業後的經驗寫成書，與大家分享。



而出書後不僅有壽險業看上他的口條，邀他拉保險，也有房仲和銀行積極傳訊息要他投身業務行列，讓他在找不到工作情況下，幾度想去試試看，甚至興起去餐廳端盤子的念頭，卻沒想到等了180天工作找上門，讓他開心不已。而他主持的新節目《新聞Eleven》也將自7月15日起每周一到周五午間11點07分在空中與聽眾相會。