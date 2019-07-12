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蔡桃貴會講話了！「開口先叫OO」咬字超清楚　第一次喊爸媽奶音萌哭

記者李玟儀／綜合報導

蔡桃貴是YouTuber蔡阿嘎和二伯愛的結晶，21日將迎來1歲生日。俗話說小寶寶「一暝大一寸」，在這一年裡，他成長飛快，從襁褓中的嬰孩、能自己翻身、穩穩坐立、學會走路到現在已經學會開口叫爸媽了！究竟蔡阿嘎和二伯誰才是兒子第一個開口叫的對象呢？

▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲第一屆蔡桃貴「喊爸媽大賽」。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎的新手爸媽日記中紀錄了兒子的成長歷程，一轉眼已經到了第40集，這次的主題是蔡桃貴會先叫爸爸還是媽媽，夫妻倆為此下了2000元賭注，並使出渾身解數，想吸引兒子開口叫自己，但蔡桃貴只顧著和自己玩以及和鏡頭互動，自動忽略在左右兩邊瘋狂暗示的蔡阿嘎與二伯。

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▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎、二伯洗腦蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

過程中，蔡桃貴一個不小心撞到鏡頭，手指著攝影機微皺眉頭，蔡阿嘎乘勝追擊，在他耳邊洗腦式不斷重複「爸爸爸」，突然一個瞬間蔡桃貴開口了，清楚地說出「爸爸爸爸」，這場賭局勝負已定，蔡阿嘎舉手歡呼成為2000元得主，留二伯在一旁眼神死。

▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲▼可愛的蔡桃貴後來先叫了爸爸。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

隨後加賽一局來到Round 2，要蔡桃貴喊爸爸就喊爸爸、叫媽媽就叫媽媽，兩邊都不得罪，看來從小就很懂如何在兩大勢力間求生存，只是最後可能被爸媽連番夾攻弄煩了，仰天大吼一聲「媽媽」，結束了這場無限輪迴的爸媽之爭。

 

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