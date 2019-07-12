阿嬤迷信「把5個月女嬰剃成大光頭」　3個月長不出頭髮..兒子媳婦傻眼怒了

記者李玟儀／綜合報導

現在家庭大部分都是雙薪家庭，小孩子只好送到托嬰中心，或請長輩幫忙帶，但是後者卻衍伸出兩代觀念落差的問題，《叫我神隊友》的節目班底「胡迪」就分享親身經歷，媽媽堅持剃光孫女的頭髮，讓胡迪超傻眼。

▲《叫我神隊友》胡迪分享隔代教養問題，媽媽堅持把他女兒頭髮剃光。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

胡迪的家中比較傳統，媽媽相當迷信傳統習俗，堅持要把嬰兒的頭髮都剃掉，認為這樣以後頭髮才會長得比較漂亮，因此在他女兒5個多月大的時候，擅自把小孫女剃成大光頭，當他去接女兒回家，一看到小朋友原本茂密的頭髮變成光溜溜，當下情緒直接爆發。

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胡迪氣問媽媽為什麼這麼做，把一個小女孩變成很像小男孩，媽媽回嗆：「你不要就不要養啊！」母子倆陷入冷戰，在那之後2、3個月裡小女孩頭頂一直很稀疏，這時候媽媽又叫他要找「姑字輩」（如姑姑）的人買鞋子送小孩，才會讓小朋友的「姑路（孤路）」長出頭髮。

▲女兒被剃成大光頭後長這樣。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

看到自己女兒原本頭髮長得好好的，因為迷信的關係突然被剃成大光頭，不只胡迪不諒解，老婆也很生氣，看到女兒後大傻眼，婆媳問題因為隔代教養產生，雙方關係一度很緊繃。

而現場的長輩們認為，還是要尊重小孩子教養下一代的方式，多溝通可以省掉很多問題，不過剃頭髮這件事其實無傷大雅，頭髮終究會長回來，如同廖輝英所說，「教養小孩的所有事情，頭皮以外的事情不用太緊張，不用鬧到就是說很生氣或很專斷。」互相尊重、理解最好。