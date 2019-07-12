ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿嬤迷信「把5個月女嬰剃成大光頭」　3個月長不出頭髮..兒子媳婦傻眼怒了

記者李玟儀／綜合報導

現在家庭大部分都是雙薪家庭，小孩子只好送到托嬰中心，或請長輩幫忙帶，但是後者卻衍伸出兩代觀念落差的問題，《叫我神隊友》的節目班底「胡迪」就分享親身經歷，媽媽堅持剃光孫女的頭髮，讓胡迪超傻眼。

▲▼《叫我神隊友》胡迪分享隔代教養問題。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲《叫我神隊友》胡迪分享隔代教養問題，媽媽堅持把他女兒頭髮剃光。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

胡迪的家中比較傳統，媽媽相當迷信傳統習俗，堅持要把嬰兒的頭髮都剃掉，認為這樣以後頭髮才會長得比較漂亮，因此在他女兒5個多月大的時候，擅自把小孫女剃成大光頭，當他去接女兒回家，一看到小朋友原本茂密的頭髮變成光溜溜，當下情緒直接爆發。

請繼續往下閱讀...

胡迪氣問媽媽為什麼這麼做，把一個小女孩變成很像小男孩，媽媽回嗆：「你不要就不要養啊！」母子倆陷入冷戰，在那之後2、3個月裡小女孩頭頂一直很稀疏，這時候媽媽又叫他要找「姑字輩」（如姑姑）的人買鞋子送小孩，才會讓小朋友的「姑路（孤路）」長出頭髮。

▲▼《叫我神隊友》胡迪分享隔代教養問題。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲女兒被剃成大光頭後長這樣。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

看到自己女兒原本頭髮長得好好的，因為迷信的關係突然被剃成大光頭，不只胡迪不諒解，老婆也很生氣，看到女兒後大傻眼，婆媳問題因為隔代教養產生，雙方關係一度很緊繃。

而現場的長輩們認為，還是要尊重小孩子教養下一代的方式，多溝通可以省掉很多問題，不過剃頭髮這件事其實無傷大雅，頭髮終究會長回來，如同廖輝英所說，「教養小孩的所有事情，頭皮以外的事情不用太緊張，不用鬧到就是說很生氣或很專斷。」互相尊重、理解最好。

推薦閱讀

李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

懷孕能不能養貓？　應采兒1原因放話「絕對送走」惹怒全網：沒知識

懷孕能不能養貓？　應采兒1原因放話「絕對送走」惹怒全網：沒知識

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

蔡桃貴會講話了！「開口先叫OO」咬字超清楚　第一次喊爸媽奶音萌哭

蔡桃貴會講話了！「開口先叫OO」咬字超清楚　第一次喊爸媽奶音萌哭

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適

長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適

李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神

李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

婆媳問題, 婆媳, 叫我神隊友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金在中自爆「今年一定要結婚」！　另一半就在身邊：錯過就要等10年
  2. 水中憋氣「長達207秒」！　陳學冬「白色管子」惹議…正面照讓全場服了
  3. 姜丹尼爾告贏前公司！　SOLO「出道日確定」網友嗨翻
  4. 阿嬤迷信「把5個月女嬰剃成大光頭」　3個月長不出頭髮..兒子媳婦傻眼怒了
  5. 暑期最大電影盛事「台北電影獎頒獎典禮」鎖定ETtoday全程直播！
  6. 打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了
  7. 紅牌女星淚崩「挖餿水狂吃果腹」！　4棟房被3前夫騙光…又遭暴力兒狂毆討錢
  8. 爸媽鬧離婚每天大吵　楊羽霓暴飲暴食1年「48→68KG」
  9. 蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了
  10. 宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366