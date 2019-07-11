具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

記者李玟儀／綜合報導

南韓演員具惠善是位才女，不僅有演員身分，還是導演、畫家，最近又多了作家身分，出版戀愛小說《眼淚是愛心形狀》。近日在宣傳新書時，透露自己胖了13公斤，而害她發福的罪魁禍首就是老公安宰賢。

▲具惠善當年拍《花樣男子》時長這樣。（圖／翻攝自具惠善IG）

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具惠善受訪時提到和當年演《花樣男子》時相比，體重多了整整13公斤，原來是因為安宰賢很喜歡吃炸雞，她不忍心看到有食物剩餘，就會把剩下的炸雞都吃了，結果體重直線上升，甜蜜的代價很慘痛。

另外，具惠善這次的小說故事裡都是20歲談戀愛的經驗，2009年第一次談戀愛，結果卻讓她大受打擊，此後她交往的男人都是以結婚為前提交往，她自嘲談起戀愛像飛蛾撲火，明明知道不是事實，卻莽撞衝到男友家門前狂按電鈴，行為舉止怪異且不受控，而她過去的種種，老公安宰賢全部知情。

▲時隔多年，幸福肥了13公斤，圖為10日她更新的自拍照。（圖／翻攝自具惠善IG）

小說裡雖沒有寫到安宰賢與她的故事，但具惠善在訪問間被問到戀愛與結婚的差異，她誠實回答：「就是家裡有人在，優點是家裡有人，缺點也是家裡有人。」談到下定決心的契機，她暖心告白：「我無法面臨離別，所以才跟安宰賢結婚。如果跟安宰賢分開的話，我可能會死。離別對我來說，越來越可怕、恐怖。」語意間充滿深厚夫妻情。