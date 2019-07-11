ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

記者李玟儀／綜合報導

南韓演員具惠善是位才女，不僅有演員身分，還是導演、畫家，最近又多了作家身分，出版戀愛小說《眼淚是愛心形狀》。近日在宣傳新書時，透露自己胖了13公斤，而害她發福的罪魁禍首就是老公安宰賢。

▲▼具惠善胖了13公斤。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善當年拍《花樣男子》時長這樣。（圖／翻攝自具惠善IG）

請繼續往下閱讀...

具惠善受訪時提到和當年演《花樣男子》時相比，體重多了整整13公斤，原來是因為安宰賢很喜歡吃炸雞，她不忍心看到有食物剩餘，就會把剩下的炸雞都吃了，結果體重直線上升，甜蜜的代價很慘痛。

另外，具惠善這次的小說故事裡都是20歲談戀愛的經驗，2009年第一次談戀愛，結果卻讓她大受打擊，此後她交往的男人都是以結婚為前提交往，她自嘲談起戀愛像飛蛾撲火，明明知道不是事實，卻莽撞衝到男友家門前狂按電鈴，行為舉止怪異且不受控，而她過去的種種，老公安宰賢全部知情。

▲▼具惠善胖了13公斤。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲時隔多年，幸福肥了13公斤，圖為10日她更新的自拍照。（圖／翻攝自具惠善IG）

小說裡雖沒有寫到安宰賢與她的故事，但具惠善在訪問間被問到戀愛與結婚的差異，她誠實回答：「就是家裡有人在，優點是家裡有人，缺點也是家裡有人。」談到下定決心的契機，她暖心告白：「我無法面臨離別，所以才跟安宰賢結婚。如果跟安宰賢分開的話，我可能會死。離別對我來說，越來越可怕、恐怖。」語意間充滿深厚夫妻情。

推薦閱讀

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

50歲翁虹現在長這樣！「防腐劑神顏」逆天　比44歲林志穎更凍齡

50歲翁虹現在長這樣！「防腐劑神顏」逆天　比44歲林志穎更凍齡

《花木蘭》彩蛋人物是她！超強存在感「貫穿3版本」　出場看一眼就忘不了

《花木蘭》彩蛋人物是她！超強存在感「貫穿3版本」　出場看一眼就忘不了

《玩很大》深夜幕後「催淚心聲」！用肝燃燒熱情　網鼻酸：辛苦了

《玩很大》深夜幕後「催淚心聲」！用肝燃燒熱情　網鼻酸：辛苦了

李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神

李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

具惠善, 安宰賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月
  2. 蘿莉塔穿透視婚紗：我預計年底要結婚了！　「辣曬東西半球」中間一條超深
  3. 喜多川逝世傑尼斯的考驗才剛開始！《找我經紀人》也有相似情節
  4. 警方申請姜至奐逮捕令！　《朝鮮生存記》男主角換人演
  5. 具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」
  6. 楊丞琳李榮浩「二世神仙眷侶」　旺夫運延續前世今生
  7. 14年兄弟楊丞琳被娶走！　潘瑋柏驚喜：像自己結婚一樣　　
  8. 李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神
  9. 《怪奇物語》11驚爆「加入漫威電影宇宙」　網瘋了：卡司太強大
  10. 楊丞琳升格「準李太」　陳妍希警告李榮浩：好好照顧我的寶貝！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366