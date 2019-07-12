張馨予爆產女「抱娃畫面曝光」　沉默2天…直接公開寶寶正面！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星張馨予2018年宣布與軍官男友何捷結婚，並低調在上海舉辦婚禮，之後不斷傳出懷孕產女的消息，不過她本人始終未出面回應。近日有網友曝光一張何捷照顧小寶寶的畫面，引起網友揣測那就是兩人的女兒，不過張馨予12日出面否認了此事，稱該小寶寶朋友的小孩。

▲張馨予2018年與軍官何捷完婚。（圖／翻攝自微博／張馨予）

近來有網友在微博上曝光一張何捷的微信朋友圈截圖，畫面中只見他身穿黑色上衣，一手扶著坐在鏡頭前的小寶寶，似乎是在為寶寶理髮。畫面曝光後，瞬間在網路上引起瘋傳，不少網友猜測該寶寶就是何捷與張馨予的女兒，不過對此兩人都未有做出回應。

請繼續往下閱讀...

▲網友曝光一張何捷的朋友圈截圖。（圖／翻攝自微博／娛樂朗）

事隔2天後，張馨予打破沉默，在微博上直接曝光寶寶的正面，畫面中只見她戴著白色鴨舌帽，手上抱著小寶寶，在發文中解釋：「這是我朋友的寶寶啦。」事後她卻將該則發文刪除了，不過卻還是被網友截圖，掀起不少熱議，部分粉絲也趁機喊話希望可以趕快看到她與何捷的寶寶。

▲張馨予發文澄清後又刪掉。（圖／翻攝自微博／娛樂讚）

事實上，張馨予婚後辦就頻頻被爆出懷孕傳聞，還被拍到挺著孕肚出門帶狗狗散步，不過一直未有出面證實，3月就有消息傳出，她已經在廣州某部隊醫院生下女兒。隨後陸媒《新浪娛樂》報導聲稱從張馨予好友確認，張馨予已在廣州某間醫院完成生產。