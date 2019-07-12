甄珍畫像大露「事業線」帥兒章立衡吐槽「不知媽媽身材這麼好！」

記者蕭雅玲／高雄報導

甄珍從影50年，今（12日）起在高雄舉辦經典回顧展，下午3:30在駁二特區進行開幕儀式，演藝圈好友向華強陳嵐夫婦、呂良偉、秦沛、張小燕、導演劉偉強、吳思遠、朱延平、梁修身等人也到場參加開幕典禮，星光熠熠吸引不少粉絲聚集。

▲甄珍出席「甄愛高雄群星會」活動-甄珍，兒子張力衡現身站台。（圖／記者黃克翔攝）

甄珍兒子章立衡一早就現身香港影人見面會力挺媽媽，下午也提前到回顧展展場查看動線，受訪時表示，看到很多演藝圈長輩與前輩出席，感到很開心。他也說，媽媽在籌備整個回顧展過程中，因人在美國，所以完全沒參與到，但在回顧展現場看到媽媽的畫像，大露「事業線」展現性感的身材，令他感到驚豔，還笑言：「不知道媽媽身材那麼好！」

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▲甄珍兒子章立衡看到媽媽油畫像感到驚豔。（圖／記者蕭雅玲攝）

日前他把本名劉子千改為章立衡，被問到是否與爸媽鬧翻有關？他直言：「沒有關係！」是因為之前名字大家都叫他「千千」自覺很娘，才會想改成比較men的名字。而他也提到，與爸爸劉家昌已經很久沒有聯絡，33歲的他被問到感情生活，他回應：「媽媽不急，我很急！」並表示若有女生像媽媽一樣的漂亮，「當然也OK！」