李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

記者李玟儀／綜合報導

歌手李榮浩在34歲這天宣布求婚成功，楊丞琳正式升格為「準李太太」。回顧兩人從2015年公開戀情至今，初期一直是低調放閃，直到一次「驚天世紀之吻」後，雙方的態度越來越大方、自然，當時李榮浩的那個吻，像是想向全世界宣布：「我很幸福！」

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▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

李榮浩在2017年首度登上台北小巨蛋開演唱會，當時女友楊丞琳事前瞞著所有人，否認會到場欣賞，但其實這是善意謊言。當晚，楊丞琳以神秘嘉賓身分現身，兩人合唱《年輪說》，最初雙方保持一段大約4個人的距離，中間小倆口交換了眼神，她緩緩靠近對方，突然間李榮浩伸手拉了一下，並順勢朝她的臉頰大力親吻，這個「世紀之吻」讓全場尖叫聲差點掀了小巨蛋的屋頂。

楊丞琳被親的當下雖然表情扭曲，但一回過神立刻害羞轉頭摀著臉，李榮浩則像個孩子一樣彈著吉他蹦蹦跳跳，狀態超級嗨，眼神基本上就沒從她身上離開過，畫面裡彷彿全世界只剩下她們。

▲李榮浩親了楊丞琳後，開心到像個小孩一樣蹦蹦跳跳。（圖／記者張一中攝）

在楊丞琳離場後，李榮浩當著全場歌迷的面告白，「謝謝她一直陪著我，我喜歡她，她知道我在想什麼，因為她是楊丞琳。」一席話扭轉過去大眾對他耿直、不會說甜言蜜語的印象，原來在愛情裡，再強大的歌手也只是個會害羞、會看著喜歡的人傻笑的平凡人。