ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她

記者李玟儀／綜合報導

歌手李榮浩在34歲這天宣布求婚成功，楊丞琳正式升格為「準李太太」。回顧兩人從2015年公開戀情至今，初期一直是低調放閃，直到一次「驚天世紀之吻」後，雙方的態度越來越大方、自然，當時李榮浩的那個吻，像是想向全世界宣布：「我很幸福！」

►更多【李榮浩求婚楊丞琳】相關新聞請點此

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

李榮浩在2017年首度登上台北小巨蛋開演唱會，當時女友楊丞琳事前瞞著所有人，否認會到場欣賞，但其實這是善意謊言。當晚，楊丞琳以神秘嘉賓身分現身，兩人合唱《年輪說》，最初雙方保持一段大約4個人的距離，中間小倆口交換了眼神，她緩緩靠近對方，突然間李榮浩伸手拉了一下，並順勢朝她的臉頰大力親吻，這個「世紀之吻」讓全場尖叫聲差點掀了小巨蛋的屋頂。

楊丞琳被親的當下雖然表情扭曲，但一回過神立刻害羞轉頭摀著臉，李榮浩則像個孩子一樣彈著吉他蹦蹦跳跳，狀態超級嗨，眼神基本上就沒從她身上離開過，畫面裡彷彿全世界只剩下她們。

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

▲李榮浩親了楊丞琳後，開心到像個小孩一樣蹦蹦跳跳。（圖／記者張一中攝）

在楊丞琳離場後，李榮浩當著全場歌迷的面告白，「謝謝她一直陪著我，我喜歡她，她知道我在想什麼，因為她是楊丞琳。」一席話扭轉過去大眾對他耿直、不會說甜言蜜語的印象，原來在愛情裡，再強大的歌手也只是個會害羞、會看著喜歡的人傻笑的平凡人。

推薦閱讀

柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

逛街偶遇「大咖女星專櫃試色」　薄紗短裙曬雪嫩大腿..湊近看是她！

逛街偶遇「大咖女星專櫃試色」　薄紗短裙曬雪嫩大腿..湊近看是她！

《玩很大》深夜幕後「催淚心聲」！用肝燃燒熱情　網鼻酸：辛苦了

《玩很大》深夜幕後「催淚心聲」！用肝燃燒熱情　網鼻酸：辛苦了

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

「到此一遊」寫成這樣！王一博錯字被抓包　酸民圍攻：文盲

50歲翁虹現在長這樣！「防腐劑神顏」逆天　比44歲林志穎更凍齡

50歲翁虹現在長這樣！「防腐劑神顏」逆天　比44歲林志穎更凍齡

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

《花木蘭》彩蛋人物是她！超強存在感「貫穿3版本」　出場看一眼就忘不了

《花木蘭》彩蛋人物是她！超強存在感「貫穿3版本」　出場看一眼就忘不了

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

李懿半夜錄靈異節目「卡到陰」　突然一直哭..才知道「被惡靈附身2/3」

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

楊丞琳「背後環抱」李榮浩！　認愛4年IG首放同框照：這男人今天生日

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩楊丞琳, 李榮浩, 楊丞琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／《威龍闖天關》瘦虎：香港人冷漠！　失業6年「酒店打工」靠台灣影帝相救
  2. 楊丞琳親自報喜「要嫁人了」　張棋惠激動：無法用感動形容！
  3. 李榮浩求婚合照「胸口驚見淡粉痕跡」！　網暴動羞炸：種草莓
  4. 李榮浩「小巨蛋世紀之吻」把楊丞琳親到變形！萬人面前最甜告白：我喜歡她
  5. 黃小柔等4年認證：李榮浩所有事都為楊丞琳！　激動狂喜「他們是幸福的模樣」
  6. 李榮浩「給楊丞琳的快樂永遠要第一」　連5年準時慶生「親下廚做11道菜」
  7. 「小狼狗」張基龍攻到炸裂！《WWW》三CP你站哪一對？
  8. 李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！
  9. 楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人
  10. 楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366