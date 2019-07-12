迪士尼童星加入《自殺突擊隊2》！　當海姆達爾女兒

記者傅家妤／綜合報導

DC電影《自殺突擊隊》雖然口碑不佳，但仍有票房保證，續集也即將開拍，除了原本的演員將會回歸外，「海姆達爾」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）也已經確定參演，近日有消息傳出，迪士尼童星絲托姆瑞德（Storm Reid）也確定將會加入，飾演伊卓瑞斯艾巴的女兒。

▲絲托姆瑞德確定加入《自殺突擊隊》續集。（圖／《自殺突擊隊》劇照、翻攝自IG／Storm Reid）

根據外媒《THR》報導，16歲童星絲托姆瑞德將會加入《自殺突擊隊》續集，除了得知她將會飾演伊卓瑞斯艾巴的女兒外，並未有其它消息傳出，而伊卓瑞斯艾巴將飾演什麼角色也尚未公布。不過先前有爆料稱，伊卓瑞斯艾巴將會取代威爾史密斯（Will Smith）飾演「死射」，但先前詹姆斯岡恩已經表示，「死射」一角仍會保留給威爾史密斯，即便對方不一定有檔期出演，而伊卓瑞斯艾巴將會飾演一個新角色。

請繼續往下閱讀...

▲絲托姆瑞德在《自殺突擊隊》續集中將會飾演伊卓瑞斯艾巴的女兒。（圖／翻攝自IG／Storm Reid、《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

按照目前曝光的進度，回歸《自殺突擊隊2》的過去成員僅有3位，飾演「小丑女」的瑪格羅比（Margot Robbie）、「迴力鏢隊長」傑寇特尼（Jai Courtney）以及「阿曼達華勒」薇拉戴維絲（Viola Davis）。而新加入的演員除了伊卓瑞斯艾巴、絲托姆瑞德外，還包括摔角界巨星約翰希南（John Cena）、《蟻人》的大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）、影壇新人Daniela Melchior，據悉她將飾演「捕鼠者（Ratcatcher）」，電影預計將會在9月開拍，2021年8月6日於北美上映。