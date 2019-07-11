記者傅家妤／綜合報導

大陸女星呂佳容五官立體艷麗，曾演出《美人心計》、《笑傲江湖》、《錦繡緣華麗冒險》等夯劇，雖然未能一夕爆紅，但出道近9年間，已成為觀眾熟悉臉孔，近來她在受訪時被問及演藝圈是否有潛規則，她斬釘截鐵地說：「覺得肯定會有。」表示新人如果想得到出演女主角的機會，有時候需要通過一些特殊途徑換取。

▲呂佳容演過不少知名陸劇。（圖／翻攝自微博）

呂佳容坦承自己曾花錢買了一個走上坎城紅毯的機會，雖然忘了確切花了多少錢，但最後成功走上紅毯也讓她開心不已，「那時內心充滿自豪和喜悅」，但再次回想起來，她卻感到慚愧：「因為太在意表面上的光環，而忘記了其他人嘲笑的目光。」希望往後自己能活得更真實、簡單一些。

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▲呂佳容先前發文談及花錢走坎城紅毯一事。（圖／翻攝自微博／呂佳容）

近來呂佳容接受《香港01》專訪，再次談及此事坦言：「當時因為我要拍電影，還有和時尚品牌合作，想曝光度更好一點，所以花錢提升VIP級別。」在花錢買登上坎城紅毯一事曝光後，她飽受網友攻擊，雖然會有不開心，但認為承受謾罵也是作為藝人必須付出的代價之一。

▲呂佳容近來受訪曝光業界潛規則。（圖／翻攝自微博／呂佳容）

此外，呂佳容也談及了演藝圈潛規則，她認為各行各業都會有自己的潛規則，演藝圈也不例外，她舉例如果一個新人想要得到出演夯劇女主角的機會，就要經過一些特殊途徑去換取，而且必須要有同等的價值交換，「如果只是吃一頓飯，（就）讓你演，不會吧，那就太簡單了！」不過呂佳容也強調自己出道9年多來，都是靠自己一步步努力，從配角演到主角，從沒「被潛規則」。