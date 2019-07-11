簡嫚書挺7月孕肚「開賭盤猜性別」　養女兒花很兇：要賺一點回來！

記者李欣容／台北報導

簡嫚書今挺著孕肚出席新戲《靈異街11號》首映記者會，李國毅說，當初看到她宣布懷二胎，往回推算才發現她還沒殺青就懷孕了，當時她還一邊在排練舞台劇，「嚇死了，都沒講。」





▲李國毅、簡嫚書《靈異街11號》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

簡嫚書說，除了沒滿三個月不能講外，為了不耽誤拍攝，她也不希望工作人員花太多心思在她身上，才沒告訴大家，就連現在都還不知道寶寶性別，現場開起賭盤，搞笑喊：「父母還是要賺一筆！」

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▲李國毅說，如果早知簡嫚書懷孕，在片場一定會時刻緊盯她。（圖／記者林敬旻攝）

她也沒有因此減少工作，打算一路工作到生產前，李國毅聽到後忍不住虧，「雲大到底是花多少錢，要這麼努力賺回來。」

簡嫚書在劇中飾演只相信科學的法醫，李國毅則是飾演黑道混混，在一場火拼中死而復生，從此有了陰陽眼，被問到如果可以會希望有陰陽眼嗎？他想了想後說，「本人是沒有這個希望，畢竟也幫不上什麼忙。」

▲簡嫚書和老公都還不知道寶寶性別。（圖／記者林敬旻攝）

李國毅每次拍戲結束都會去廟裡拜拜還願，這次拍完忘記還願，腳馬上就被車壓傷，他才趕快回去拜拜。李國毅說，以前不太迷信，但自從拍了這檔戲後，也開始相信風水，脾氣也變好了。