快訊／強仁退出Super Junior！　離開14年家人：將抱歉刻在心上

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior叱吒歌壇14年，成員強仁卻在2016年爆出2度酒駕，令歌迷心碎不已，甚至有人希望他退團。在沉寂3年後，他近來回歸網路劇演戲，依舊受到大批粉絲反彈，沉默多月以來，他11日首度在IG發出退團宣言：「雖然太晚了，但我要放下Super Junior這個名字，未來將獨自走下去，我會在心裡刻上對不起還有謝謝走出去。」

▲強仁退團。（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

強仁11日突然在Instagram貼出一段長文，「我要放下陪著我一起度過很長時間的Super Junior這個名字了」，他對於成員感到抱歉，認為要早點做出決定，「但沒用的我一直被給我支持的粉絲以及工作同僚們所牽絆，沒辦法輕易地做出決定。」

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▲強仁2度酒駕，當初沒退團，導致SJ也背負著莫須有罵名。（圖／翻攝自強仁IG）



然而，看著成員因為他背負著不需要承受的事情，讓他覺得「不能再拖下去了」。強仁沉重地寫下退團宣言，「對於14年以來不論何時都給予愛的E.L.F.們，真的感到很抱歉，雖然已經太晚了，但我要放下Super Junior這個名字，未來將獨自走下去，我會在心裡刻上對不起還有謝謝走出去。」

最後，強仁心繫團員與公司同事，「我想要對到最後仍給我體貼的成員、公司同僚們說聲謝謝，不論何時我都會為Super Junior應援，謝謝。」強仁宣布退團，所屬公司Label SJ也表示尊重他的想法，正式劃下與團體的14年緣分。