ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／強仁退出Super Junior！　離開14年家人：將抱歉刻在心上

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior叱吒歌壇14年，成員強仁卻在2016年爆出2度酒駕，令歌迷心碎不已，甚至有人希望他退團。在沉寂3年後，他近來回歸網路劇演戲，依舊受到大批粉絲反彈，沉默多月以來，他11日首度在IG發出退團宣言：「雖然太晚了，但我要放下Super Junior這個名字，未來將獨自走下去，我會在心裡刻上對不起還有謝謝走出去。」

▲▼韓粉硬起來要求強仁、晟敏退團！列9點「杯葛宣言」：抵制SJ（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

▲強仁退團。（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

強仁11日突然在Instagram貼出一段長文，「我要放下陪著我一起度過很長時間的Super Junior這個名字了」，他對於成員感到抱歉，認為要早點做出決定，「但沒用的我一直被給我支持的粉絲以及工作同僚們所牽絆，沒辦法輕易地做出決定。」

請繼續往下閱讀...

強仁2度酒駕，當初沒退團，導致SJ也背負著莫須有罵名。（圖／翻攝自強仁IG）

▲強仁2度酒駕，當初沒退團，導致SJ也背負著莫須有罵名。（圖／翻攝自強仁IG）

然而，看著成員因為他背負著不需要承受的事情，讓他覺得「不能再拖下去了」。強仁沉重地寫下退團宣言，「對於14年以來不論何時都給予愛的E.L.F.們，真的感到很抱歉，雖然已經太晚了，但我要放下Super Junior這個名字，未來將獨自走下去，我會在心裡刻上對不起還有謝謝走出去。」

最後，強仁心繫團員與公司同事，「我想要對到最後仍給我體貼的成員、公司同僚們說聲謝謝，不論何時我都會為Super Junior應援，謝謝。」強仁宣布退團，所屬公司Label SJ也表示尊重他的想法，正式劃下與團體的14年緣分。

推薦閱讀

床戰侏儒、老人！《海角上兄妹》和田光沙：要演就沒在怕

床戰侏儒、老人！《海角上兄妹》和田光沙：要演就沒在怕

媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我

媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我

《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田

《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田

姜至奐行程全取消！　受害女尖叫醒來：他在旁邊性侵另一女

姜至奐行程全取消！　受害女尖叫醒來：他在旁邊性侵另一女

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

姜至奐囚禁2女淪性侵犯　《朝鮮生存記》才播12集強制停播！

姜至奐囚禁2女淪性侵犯　《朝鮮生存記》才播12集強制停播！

女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了

女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了

Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主

Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主

黃荷娜遭判2年監獄服刑！　淚崩懺悔「想要活下去的機會」

黃荷娜遭判2年監獄服刑！　淚崩懺悔「想要活下去的機會」

《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約

《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

強仁, SJ, Super Junior

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2019《富比士》名人收入榜曝光！　百萬名媛金卡戴珊竟輸給「她」
  2. 熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月
  3. 蘿莉塔穿透視婚紗：我預計年底要結婚了！　「辣曬東西半球」中間一條超深
  4. 喜多川逝世傑尼斯的考驗才剛開始！《找我經紀人》也有相似情節
  5. 警方申請姜至奐逮捕令！　《朝鮮生存記》男主角換人演
  6. 具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」
  7. 楊丞琳李榮浩「二世神仙眷侶」　旺夫運延續前世今生
  8. 14年兄弟楊丞琳被娶走！　潘瑋柏驚喜：像自己結婚一樣　　
  9. 李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！　直球告白穩交4年圓夢娶女神
  10. 《怪奇物語》11驚爆「加入漫威電影宇宙」　網瘋了：卡司太強大

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366