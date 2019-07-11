李榮浩「給楊丞琳的快樂永遠要第一」　連5年準時慶生「親下廚做11道菜」

記者張筱涵／綜合報導

楊丞琳認愛李榮浩後10日在男友34歲生日下第一次公開放閃，沒想到隔天就宣布小倆口要結婚的好消息，雖然認愛4年來都不像一般情侶般時刻提到彼此，專注在音樂工作時還希望能夠少提就怕誤了焦點，對自己工作認真的同時，2人的濃厚深情也是表露無遺。

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▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

楊丞琳曾說愛情保鮮術的秘訣就是：「女孩要願意放下身段撒嬌，男孩也要願意放下身段，有一些身份上的互換，角色變化是讓新鮮感維持的良好方式。」只要遇到心儀對象就會主動出擊拼命傳簡訊，談到明明李榮浩不是理想型卻死心踏地，最大的原因就是：「很難得可以碰到一個就是妳出門的時候，妳會問他這樣搭這雙鞋對不對的男生。」

雖然楊丞琳有時接受訪問都會避免談到男友，但其實從這些小細節加上以行動表示直接當李榮浩演唱會嘉賓，都能感受到她為這段感情的付出和深情。當然，李榮浩也把這個女孩捧在手心上疼，連續5年來都一定要當第一個送上祝福的人，雖然只有簡單4個字「生日快樂」，但光是等待著時鐘從「23：59：59」變到「00：00：00」的這份付出就令人為知動容。

▲楊丞琳和李榮浩行程都非常滿，但永遠不會忘記在彼此生日送上祝福。（圖／翻攝自楊丞琳IG）



另外，楊丞琳也曾透露：「他（李榮浩）會買鱈場蟹回家辣炒，有麻辣火鍋底料的味道，他最厲害的料理則是糖醋排骨，吃起來不是甜甜的，是有點北方口味的，應該是從他媽媽那邊學的。」2018年就收到名為李榮浩的人肉快遞和一桌子的佳餚，讓她能夠在特別的這天和特別的人以及珍貴佳人一起團聚度過。

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▲李榮浩特別來台灣做11道菜幫楊丞琳慶生。（圖／翻攝自楊丞琳IG）