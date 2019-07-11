楊丞琳「背後環抱」李榮浩！　認愛4年IG首放同框照：這男人今天生日

記者陳芊秀／綜合報導

歌手楊丞琳11日一到便曬出超閃甜照！因為這天是男友李榮浩生日，特別放上合照為對方慶生，而且是環抱男友的出海照，甜度破表！

▲楊丞琳IG首度放李榮浩同框照。（圖／翻攝自臉書／楊丞琳、李榮浩）

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楊丞琳PO文「這男人今天34歲生日，生日快樂」，同時Tag男友李榮浩。曬出的照片中，她身穿長袖上衣和短褲，彎下身雙手環抱正在釣魚的李榮浩，而且男友頭微微靠著她的手，小倆口在逆光中拍下甜蜜合照，情意無限。

▲楊丞琳雙手環抱李榮浩：「這男人今天34歲生日。」（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

李榮浩和楊丞琳2015年首度認愛，開口承認「正在戀愛中」，還大方地表示「她現在在台灣，有時間的話，希望以後每個重要節日，都可以跟重要的人一起過。」小倆口每到對方生日都不忘送上祝福，而且女友自2016年開設IG從未放過同框照，34歲生日這天收到女友大方曬閃，更是羨煞大批網友。

▲楊丞琳6月生日，李榮浩曬照祝福「我的女孩。」（圖／翻攝自臉書／李榮浩）

網友大半夜被楊丞琳的甜照閃到，送上愛心符號祝福，輪番稱讚「好閃」、「太美的畫面」、「我要掛眼科了」、「生日快樂，Rainie的男人！哈哈！」留言串更出現催婚團：「什麼時候結婚！」