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熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

娛樂中心／綜合報導

熊熊（卓毓彤）近日被拍到和一名身材高壯的男子甜蜜約會，還一起回到愛的小窩，看似處於同居狀態。男方起底是ABC華裔男星杜天皓，現年25歲的他，其實來頭不小，不僅在大陸頗有人氣，過去還曾和《炮仔聲》女星吳婉君有過一段情。

▲起底熊熊緋聞男杜天皓。（圖／翻攝自熊熊臉書、杜天皓微博）

▲起底熊熊緋聞男杜天皓。（圖／翻攝自熊熊臉書、杜天皓微博）

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杜天皓今年25歲，擁有178公分高挑身材，最初拍攝女團Roomie《愛我像從前一樣》MV出道，同黏隨即被知名製作人柴智屏相中，參演郭敬明導演電影《小時代》系列作，片中飾演「衛海」一角，隨著票房大賣，他的知名度與人氣也跟著急升，之後陸續參演《梔子花開》、《美容針》、《夏天19歲的肖像》等電影，演藝重心放在大陸。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲熊熊被拍到和杜天皓甜蜜約會。（圖／翻攝自《時報周刊》）

不僅如此，杜天皓畢業於多倫多大學（University of Toronto），該校是加拿大培養出最多「諾貝爾獎」得主的名校。據《時報周刊》報導，曾主演多部八點檔的「本土劇一姐」吳婉君，過去在百貨被週刊拍到與新歡牽手、親臉，男方就是杜天皓，如今事隔約10個月，杜天皓近來被拍到和熊熊同居過夜，互動自然又親密，他的微博還曾PO出2人聯名送花給何炅，顯見好交情在朋友圈中早已不是秘密。

▲▼ 吳婉君身材超辣 。（圖／三立提供）

▲吳婉君演出過多部本土劇。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

▲起底熊熊緋聞男杜天皓。（圖／翻攝自杜天皓微博）

▲熊熊、杜天皓聯名送花。（圖／翻攝自杜天皓微博）

事實上，熊熊3月就曾招認，身旁有「曖昧對象」，透過朋友介紹，和一位ABC男互相認識中，「因為之前喜歡的人都是不OK，所以要靠親友團鑑定，我很相信算命，所以也想要合他的生辰八字，但現在沒有到很熟，要八字太奇怪了。」她當時也說，現在32歲，想要有一個好歸宿，馬上閃婚也不無可能，結婚有了小孩想轉型，希望獲得媽媽、女性粉的歡迎。

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杜天皓, 熊熊, 卓毓彤, , 炮仔聲, 吳婉君

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