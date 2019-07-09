黃子佼捧「百萬聘金」提親！　孟耿如家拒收…聽小燕姐一段話差點落淚

記者蕭雅玲／台北報導

黃子佼確定在明年4月與未婚妻孟耿如結婚，6日他依照民間習俗，在張小燕（小燕姐）的陪伴下到女方家提親，今（9日）錄華視綜藝《超級同學會》透露，與恩師小燕姐一起到孟家提時還領出百萬聘金，最後孟家拒收表示，「我們又不是買賣，不用這麼傳統！」最後雙方決定聘禮以伴手禮取代即可。

▲黃子佼日前到孟耿如家提親。（圖／華視提供）

黃子佼表示，因為孟耿如家今年3月才因她弟弟過世，所以這回提親就打算低調，沒想到不少親朋好友知道他要去提親，還特別傳簡訊跟他加油打氣，而提親過程中最感動就是小燕姐還特別準備禮物，送給在場的每個人，讓過程相當順利，其中小燕姐講的一席話，讓他差點落淚。他感性說：「小燕姐從老闆變成媒人，讓我很感動，但因為喜事就忍住淚水，希望可以是開開心心。」





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▲黃子佼提親找張小燕做媒人。（圖／華視提供）

黃子佼在演藝圈的好人緣，在傳出婚訊後，光是宴客場地與桌數計讓他傷透腦筋外，甚至有友人主動推薦他婚顧、珠寶、喜餅廠商等等，對此他坦承「這方面有很多人情壓力，像劉容嘉說我有朋友是婚顧，化妝師也推薦婚顧。」還幽默表示：「結一次婚到底要幾個婚顧？」但實在太多友人好心推薦，讓他不知該如何選起！而原訂200桌宴客，最後也避免被說「亂炸」縮減為100桌。