柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

記者李玟儀／綜合報導

女星柯佳嬿是演藝圈中出了名的「孔劉迷妹」，雖然已經和坤達結婚，但完全不妨礙追星，雖然老公偶爾會吃醋，但還是給了很大的空間和自由，甚至還會投其所好，在孔劉生日期間特別發文。

▲柯佳嬿、坤達。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

坤達近日更新Instagram，但分享的照片主角不是自己，竟然是情敵孔劉的帥照，他以一種略帶哀怨的口吻說：「我老婆說今天是個特別的日子！然後她祝孔劉生日快樂！」看著老婆不只牢記偶像的生日，還列為「特別的日子」，他嘴上雖然無奈表示：「我還能說什麼？」但還是用行動表現對老婆的包容與愛。

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▲坤達祝孔劉生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／坤達）

事實上，柯佳嬿懟孔劉的愛根本人盡皆知，曾經分享拍戲日常時，在劇本的前方秀出偶像的帥照，彷彿對方是工作的精神糧食，支持著她繼續努力撐下去，當時她特別標註「想見你」，結果老公坤達立刻現身留言，像是在宣示自己才是正宮。

不只如此，坤達曾吃醋柯佳嬿太常表現對孔劉的愛，她笑說：「原本不覺得，經過朋友提醒，我回家問他，他說『嗯，有這樣覺得』，可能擔心有一天我會跟他拍戲吧！」小倆口將孔劉夾在中間，偷偷曬了一把恩愛。