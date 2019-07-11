孟美岐拼《創造101》：60天都沒睡覺！　遭白眼譙「那樣早就掛了」陸網戰翻

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《明日之子》是選拔音樂偶像的節目，最新一季邀請到孫燕姿、華晨宇、宋丹丹、孟美岐等人當導師評審。其中本身也是透過選秀節目爆紅的孟美岐，和參賽者們分享心路歷程更是特別有感，談到過去自己也是拼到2個月都不睡覺，怎料這段發言卻被罵：「太誇張了，乾脆去申請金氏世界紀錄。」

▲最新一季《明日之子》陣容。（圖／weTV提供）

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日前《明日之子》曝光第三集的花絮，可以看見孟美岐分享一路走來整理出當偶像藝人有2個心態很重要，分別是「不忘初心」和「敬畏心」，她和節目中「RESTART」的人一樣都是曾出道過又回到練習生身分再拼新一次機會，從韓團宇宙少女到《創造101》再到現在的火箭少女101，每次都是得來不易的機會。

回想起比賽當時的艱辛，孟美岐說：「比賽一共3個月，後面的2個月我幾乎每天要麼不睡覺，要麼只睡30分鐘，但是我覺得這個過程非常幸福和開心，最重要的因素是因為我熱愛，是我的初心，我永遠不會忘掉最剛開始熱愛的東西是什麼。」

▲孟美岐說比賽期間幾乎不睡覺或小睡30分鐘。（圖／weTV提供）

這段感人肺腑且敘述著身為偶像藝人的秘辛讓參賽者聽得感動，不過網友對此卻有不同看法，「為什麼她老是喜歡在鏡頭前說自己多辛苦」、「吹牛不打草稿」、「連續兩個月每天睡30分鐘？這是要死人的吧」。粉絲也跳出來幫忙解釋，「美岐是指躺在床上好好睡覺的時間」、「她想表達的是告訴學員們要實現夢想，必須要付出的比常人更多」。

▲▼網友正反兩面反應。（圖／翻攝自微博）

▼【明日之子第3季】Ep03花絮：美岐談參加創造101經歷。（影片／weTV提供，如遭刪除請見諒）

