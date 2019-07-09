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游否希手機儲存「一排女網友裸露照」　一放大…解婕翎驚嚇跳開：這不行！

記者李湘文／綜合報導

藝人解婕翎認真經營YouTube頻道，在最新影片中想出「手機大突擊」計畫，趁著參加活動的機會，突襲檢查其他YouTuber手機相簿，公開最新拍的1張照片。沒想到，她趁機看了「在不瘋狂就等死」團長游否希的整個相簿，竟發現幾張大尺度女性裸照，嚇到在鏡頭前發出尖叫：「這不行啦！我的天啊！」

▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照。（圖／翻攝自臉書／解婕翎）

▲解婕翎認真經營個人YouTube頻道。（圖／翻攝自臉書／解婕翎）

解婕翎先是突襲6tan、黑羽，但打開相簿第1張照片，都只是正常的生活照和自拍。她不甘心，進一步看了黑羽整本相簿，竟然發現好幾張二次元美少女巨乳照，當場拒絕聽對方解釋，大喊：「我只知道你現在很下流！」但最後她還是給黑羽澄清機會，得知對方只是為了剪片需要才下載。

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▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

▲解婕翎突襲黑羽手機。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

解婕翎之後繼續突襲YouTuber，遇到大方掏出手機的游否希，沒想到在翻看相簿的過程中，很快就發現不對：「怎麼這麼多女生的照片啊？我好像看到胸部？」游否希解釋這些都是女網友發來的裸照，甚至直接在鏡頭前點開幾張，然而尺度出乎意料地大，令解婕翎驚慌「你這樣子我沒辦法上傳」、還一度嚇到彈開尖叫「我的天啊」。

▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

▲解婕翎在游否希手機看到女生裸照，受到驚嚇。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

對此，游否希連忙澄清，這些真的都是別人主動發來，而不是自己引誘或要求，但被問到「為什麼要儲存」，卻又支吾了一下，沒有回答出來。解婕翎之後經過特別處理，把游否希手機畫面都打馬賽克後才上傳，大呼尺度母湯：「我自己真的是嚇到吃手手。」但也笑說下次似乎可以專門為游否希拍1集，直接來個專訪，應該會很精彩。

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