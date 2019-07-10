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專訪／蔡瑞雪綁鉛塊入水險溺斃！搏命演出被封「最美女屍」

記者林奕如／專訪

蔡瑞雪在《噬罪者》飾演清純高中生，情竇初開一切美好，但最後卻慘被情殺，還有被丟屍在湖邊劇情，她為戲親自上陣，只穿防寒衣潛水，劇組在水池四周貼黑布，深不見底的感覺，讓她整個人恐懼加倍，「我身上綁了鉛塊，自己是游不上來，只能靠別人救我，真的崩潰到大哭。」

▲▼ 《噬罪者》蔡瑞雪演出女高中生。（圖／公視提供）

▲蔡瑞雪《噬罪者》飾演清純女高中生。（圖／公視提供）

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好強的她，不想讓人覺得她很嬌弱，擦乾眼淚還是勇敢下水，蔡瑞雪說，為了這場戲，事先學了3次潛水，「第一次上課很緊張，教練說要測試我，把我的頭壓著下去憋氣，那種感覺很想反抗。」

等到正式拍攝時，體重只有41公斤的她，力抗水壓，身上綁鉛塊詮釋「女屍」被丟到湖底畫面，潛入5公尺深水池，她回憶起拍戲過程，還是印象深刻：「教練叫我相信他，也說真的不行會有人急救妳，這樣一說我更緊張了。」

▲蔡瑞雪《噬罪者》專訪。（圖／公視提供）

▲蔡瑞雪為戲親自上陣潛水。（圖／公視提供）

她嘗試潛水但NG連連，有時是一口氣憋不長直接嗆水，有時是水一直灌進鼻子，或是憋氣無法控制表情，做出放鬆、無意識的表情，前前後後下水約20次，最後敬業完成拍攝，連同劇演員金凱德也大讚她死得很唯美。蔡瑞雪坦言，當自己下沉到水中時，心理恐懼感覺到生命危險，真的很挑戰自己的極限。

▲▼ 《噬罪者》金凱德飾演潘天愛 。（圖／公視提供）

▲蔡瑞雪劇中角色因為愛情，失去生命。（圖／公視提供）

劇中角色是情竇初開的高中少女，喜歡哥哥（莊凱勛 飾），但同時弟弟（曹晏豪 飾）喜歡她，發展成複雜三角戀。她歪頭一想，覺得自己跟角色百分之50相似，「一樣是家教很嚴，很開朗女生，但我是不敢跟喜歡的人告白，（角色）對愛情太主動了。」她和莊凱勛對戲多，拍攝一場戲時，片場環境熱，只有一台電風扇，莊凱勛讓位給她站在有風吹地方，她甜笑說謝謝前輩很貼心。

嗯哼鏡頭前狂賣萌＞／／＜　秒答霍思燕是「全世界最漂亮女生」

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