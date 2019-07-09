I.O.I時隔2年重組　MV場地都SET好…他一句「下次再拍吧」直接取消了！

記者張筱涵／綜合報導

韓團I.O.I解散後2年宣布重組消息，雖然這次沒有SOMI、俞璉靜參與仍叫粉絲開心不已，怎料原本預定在9日開拍MV的行程卻突然取消。

▲I.O.I除了SOMI（下排中）、俞璉靜（上排最左）將以9人組回歸。（圖／翻攝自FACEBOOK／아이오아이 - I.o.I）

據韓媒《日間體育》報導，I.O.I原本預計在9日拍攝MV卻被取消，現場工作人員僅表示「下次再拍吧」，也沒有確定好另外拍攝的行程，距離回歸日期僅剩3個月的時間，但其實有成員們認為「（歌曲）不夠有讓人眼睛為之一亮的衝擊力」。

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I.O.I方也在第一時間發表官方聲明：「的確原本預計要拍MV，但為了更完美呈現所以延期而已，並沒有取消這次重組，10月回歸的計畫也沒有改變，而成員們對歌曲發表的意見只是製作專輯中的討論和意見收集罷了。」

粉絲對此都抱持著樂觀態度，「還有3個月更加慎重是好事，期待你們準備完成後的亮麗回歸」、「總覺得會改以更好的歌曲回歸，好期待」、「I.O.I想做的都去做吧！都等了2年了再多等一下也沒關係的！孩子們再次掀起一陣旋風吧」。

▲網友反應。（圖／翻攝自NAVER）

▼I.O.I在2016年發行的出道曲《Dream Girls》。（影片／取自YMCent YouTube，如遭刪除請見諒）