IU：《我的大叔》後原想演開朗角色！封呂珍九「最弱男主角」

記者吳孟庭／綜合報導

由IU（李知恩）、呂珍九主演的奇幻韓劇《德魯納酒店》即將於下周開播，IU去年《我的大叔》飾演陰沉厭世到不行的苦命女，演出後卻備受好評，甚至被形容是演技代表作，她在記者會上笑稱，希望《大叔》之後能演出開朗的角色，而首次與呂珍九搭檔，卻稱他是「史上最弱男主角」，讓對方當場哭笑不得。

▲IU表示《我的大叔》後想演開朗角色！（圖／愛奇藝台灣站提供）

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IU演過《製作人》傲嬌女明星、《步步驚心：麗》談虐戀，在《我的大叔》卻是獨自扶養身障奶奶的社會邊緣人李至安，裡面多是板著一張臉孔，毫無表情、厭世到不行。她今（8）日出席新劇《德魯納酒店》表示，「《我的大叔》之後，很想用開朗的模樣跟大家見面，其實沒想過會這麼快決定演出下一部作品。」

會決定演出，都是因為《德魯納酒店》是由《主君的太陽》、《花遊記》等作品的編劇洪氏姊妹所打造，她們非常相信IU。她回憶，「被問到看了這部劇的劇本沒，我去看了之後就被吸引了，女主角有很多故事，是很強烈的角色，甚至懷疑『這部劇真的要找我演嗎？』。」

▲IU《德魯納飯店》狂換各種造型。（圖／愛奇藝台灣站提供）

後來IU與導演跟編劇們見面依然沒自信，編劇說，「知恩你的煩惱是當然的，但這樣帥氣的角色來臨時，試著去把握看看呢？」在目前釋出的《德魯納酒店》預告中，個性外放又強勢的張滿月（IU角色），的確與內斂、安靜的李至安形成180度的極端對比。

▲IU封呂珍九「最弱男主角」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

這次呂珍九扮演一個完美又優秀的飯店經理人具燦成，是個有點自大、自尊心很強的菁英分子，唯一缺點就是很膽小、看到鬼就暈倒，日前曝光的拍攝花絮中，因演出嚇暈的模樣太真實，還被搭檔IU冠上「韓國電視劇史上最軟弱的角色」的封號，呂珍九無奈地辯解自己可是從地洞中生存下來的男人，卻得演出被鬼嚇到的軟弱模樣，讓他哭笑不得。

▲P.O繼《男朋友》後再度演出電視劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，在《德魯納酒店》劇中飾演前檯接待員池賢仲的「P.O」，近期在不少綜藝《姜食堂》、《新西遊記》等表現亮眼，他逗趣透露與前輩IU合作的心情，笑說自己好像看到「電視上出現的藝人」，第一時間在心裡發出驚呼:「哇!是IU耶！哇！好漂亮～」率直又天真的模樣引來現場一陣大笑。

▲《德魯納酒店》舉辦發布會。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《德魯納酒店》將於13日於韓國首播，14起每週日一於愛奇藝台灣站獨家播出，這次愛奇藝台灣站特別和韓國CJ ENM攜手合作，首次在台舉辦「德路納酒店─台灣獨家搶先看首映會」，讓台灣觀眾搶先欣賞《德魯納酒店》首集完整內容，活動將於7/13(六)晚間舉行，詳請請洽官方臉書。