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超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

記者許皓婷／綜合報導

南韓「性感小野馬」泫雅6日在高雄啤酒節開唱，她在表演結束後悄悄現身瑞豐夜市，零偽裝大方地逛起街來，更有不少幸運粉絲偶遇女神本人，興奮直呼：「感覺像在作夢」。

▲▼ 泫雅高雄 。（圖／讀者提供）

▲泫雅6日在高雄啤酒節開唱。（圖／讀者提供）

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泫雅6日在高雄啤酒節登台表演，她在表演結束後，偷偷到了瑞豐夜市品嘗美食，只見她穿著細肩帶短版背心，一頭長髮盤起成包子頭，完全零偽裝，大方去逛夜市，她更開心在Instagram上PO出自己在飲料店前的合照，可見她的好心情。

▲泫雅逛瑞豐夜市。（圖／翻攝自Instagram／泫雅）

▲泫雅逛瑞豐夜市。（圖／翻攝自Instagram／泫雅）

▲泫雅逛瑞豐夜市。（圖／翻攝自Instagram／泫雅）

▲野生泫雅現身瑞豐夜市。（圖／翻攝自Instagram／泫雅）

而泫雅PO出在瑞豐夜市的照片後，就有幸運網友開心直呼：「剛剛在瑞豐遇到！感覺像在作夢」，大票粉絲紛紛留言：「好想遇到泫雅啊」、「天啊好想看到女神本人」。

事實上，泫雅5日抵台時就到了大賣場採購，當主持人問及對高雄的感覺時，她坦言才唱完一首，就已感受到比任何一處的粉絲都要熱情，「之前對台灣美食印象深刻，今晚見識到南台灣的熱情！」提到喜歡的食物，她說喜歡芒果、奶茶，看到工作人員去高雄夜市吃了小吃，聽了他們說完也很想去吃，「就算是臭豆腐也想吃！」以前就充滿期待來高雄，現在看到比想像中更多的粉絲，也很謝謝到場的粉絲們。

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