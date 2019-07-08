《101》釋出2倍速版！《MOVE》成員癱軟跌翻...鞋子都飛掉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》已經進入到主題評價，練習生共給予5首歌曲消化，其中一首是ZICO製作的單曲《MOVE》，他們本來舞蹈動作就很繁複，節目組居然還給參賽者挑戰「2倍速舞蹈」，只見崔秉燦瘋狂跌倒，最後一個動作李翰潔甚至跳到靴子都掉了，真心累瘋！

▲《MOVE》成員跳到癱軟跌翻...鞋子都飛掉。（圖／YouTube／Mnet K-POP）

Mnet K-POP釋出各組2倍速舞蹈挑戰，《MOVE》組曹承衍聽到一開始加快的節奏，做出驚訝的表情，本來聽起來只是稍微快了點，但加上舞蹈後，完全就像快速了5倍般超飛速！

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接著金國憲差點回不到中間、崔秉燦雙腳癱軟多次在舞台跌倒、李鎭赫愣在台上，最後一幕李翰潔甚至跳到鞋子飛出去，結束的定格動作每人大汗淋漓，金炫彬瞪大雙眼與張嘴狂呼氣，不過隊長曹承衍幾乎動作都有跟上，不愧是可靠的實力派。

▲▼《101》釋出2倍速版！《MOVE》成員全跳瘋。（圖／YouTube／Mnet K-POP）

另外其他隊伍也釋出2倍速舞蹈版本，透過兩倍速讓粉絲看到私底下有趣的一面。《101》預計7月19號進行大決選，選入的11位成員將簽約5年，進行限定的團體活動。

▼《MOVE》2倍速版本。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）