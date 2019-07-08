ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

性招待富商「楊賢碩指使的！」　媽媽桑訪問曝光打臉YG

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司YG娛樂日前被爆出前老闆楊賢碩（梁鉉錫）涉嫌性招待海外富商，雖然他否認，但負責仲介小姐的鄭姓媽媽桑已經承認，她都是聽從楊老闆的指示「動員」旗下小姐，還因此獲得1億韓元（約290萬台幣）報酬！然而至今警方仍找不到直接證據，無法給予法律懲處。

▲「楊賢碩全知情，因為就是他指使的！」媽媽桑訪問曝光打臉YG。（圖／翻攝自MBC）

▲「楊賢碩全知情，因為就是他指使的！」媽媽桑訪問曝光打臉YG。（圖／翻攝自MBC）

根據韓媒MBC節目《Straight》深入追查YG的性招待事件，在今（8）日釋出的節目預告中，他們訪問到當時仲介小姐的鄭媽媽桑，她表示，「我是那種進得去那棟建築的人嗎？當然不是吧，是不是瘋了啊我？」

請繼續往下閱讀...

鄭媽媽桑繼續說明，表示是收到指示說因為外國客人要來，要好好「伺候」一下才帶著孩子們（小姐）過去（酒局）。「錢是劉特佐（馬來西亞富商）那方給的，不知道那錢是怎麼拿到的，給我的時候是一綑綑的歐元現鈔。」

梁鉉錫（楊賢碩）。（圖／視覺中國CFP）

▲楊賢碩否認性招待。（圖／視覺中國CFP）

至於招待10多名小姐遠赴歐洲遊艇「服侍」富商，楊賢碩完全不認知道此事，但鄭媽媽桑反駁，「（在去歐洲之前）錢的利益關係是直接跟楊老闆討論的，我為什麼能收到1億，楊賢碩知道地清清楚楚，因為就是他指使的。」

楊賢碩6月被爆出性招待海外富豪，日前配合警方調查出席，以參考人身分詢問了9個小時，不過根據警方說法，因為難以掌握有力證據，很難對他進行刑法上的處罰。而MBC節目《Straight》將在晚間9點（台灣時間）播出與張媽媽桑訪問的完整內容。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

推薦閱讀

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

唐綺陽運勢／水逆來了..留意2部分！　雙魚小心遇到「這種爛桃花」

唐綺陽運勢／水逆來了..留意2部分！　雙魚小心遇到「這種爛桃花」

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

唐綺陽運勢／水逆來了..留意2部分！　雙魚小心遇到「這種爛桃花」

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

YG, 楊賢碩, 梁鉉錫, 劉特佐, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見
  2. 《星光》賴銘偉在醒吾科大教書！　「想要唱到80歲」
  3. 天心被小三嗆聲「像死魚」…床戰對話曝光　網驚：能播嗎？
  4. 張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了
  5. 警員因公殉職！　祈錦鈅：應給予警察更多的尊敬
  6. 羅志祥帶C.T.O登《極限挑戰》　同台雷佳音、迪麗熱巴！
  7. 隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」
  8. 性招待富商「楊賢碩指使的！」　媽媽桑訪問曝光打臉YG
  9. RUN新聞專車上路！小鬼熊熊開車載你回家！
  10. 快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366