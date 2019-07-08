性招待富商「楊賢碩指使的！」　媽媽桑訪問曝光打臉YG

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司YG娛樂日前被爆出前老闆楊賢碩（梁鉉錫）涉嫌性招待海外富商，雖然他否認，但負責仲介小姐的鄭姓媽媽桑已經承認，她都是聽從楊老闆的指示「動員」旗下小姐，還因此獲得1億韓元（約290萬台幣）報酬！然而至今警方仍找不到直接證據，無法給予法律懲處。

▲「楊賢碩全知情，因為就是他指使的！」媽媽桑訪問曝光打臉YG。（圖／翻攝自MBC）

根據韓媒MBC節目《Straight》深入追查YG的性招待事件，在今（8）日釋出的節目預告中，他們訪問到當時仲介小姐的鄭媽媽桑，她表示，「我是那種進得去那棟建築的人嗎？當然不是吧，是不是瘋了啊我？」

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鄭媽媽桑繼續說明，表示是收到指示說因為外國客人要來，要好好「伺候」一下才帶著孩子們（小姐）過去（酒局）。「錢是劉特佐（馬來西亞富商）那方給的，不知道那錢是怎麼拿到的，給我的時候是一綑綑的歐元現鈔。」

▲楊賢碩否認性招待。（圖／視覺中國CFP）

至於招待10多名小姐遠赴歐洲遊艇「服侍」富商，楊賢碩完全不認知道此事，但鄭媽媽桑反駁，「（在去歐洲之前）錢的利益關係是直接跟楊老闆討論的，我為什麼能收到1億，楊賢碩知道地清清楚楚，因為就是他指使的。」

楊賢碩6月被爆出性招待海外富豪，日前配合警方調查出席，以參考人身分詢問了9個小時，不過根據警方說法，因為難以掌握有力證據，很難對他進行刑法上的處罰。而MBC節目《Straight》將在晚間9點（台灣時間）播出與張媽媽桑訪問的完整內容。

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