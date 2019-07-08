55歲男主播地鐵偷拍女子下體被逮捕！曾批評歪風：好噁心

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偷拍盛行，連名人也被抓包！韓55歲電視台知名主播金成俊（音譯，김성준）這兩天消失螢光幕前，原來是本月初在地鐵拿手機偷拍女性下體，當場被以現行犯逮捕，他向警方否認犯行，卻在手機內揪出鐵證。然而他過去才說，「偷拍行為真的很可怕噁心」，如今卻犯下同樣罪行。

▲55歲男主播地鐵偷拍女子下體被逮捕。（圖／翻攝自SBS）

金成俊本月3日晚間11點55分，在地鐵永登浦區廳站疑似偷拍女性的下體部位，當場被路人識破，英勇路人除了告知女子被拍，也抓住金成俊的脖子，將他以現行犯扭送警局。他雖然矢口否認犯案，但警方在其手機內搜到偷拍的照片，等於鐵證如山賴不掉。

請繼續往下閱讀...

其實金成俊固定主持周一至五下午2點20分到4點的廣播節目《金成俊的時事展望台》，但4、5日卻突然缺席主持，經過周末兩天後，今（8）日傳出偷拍醜聞，而他也正式向公司提出辭職，SBS電視台方表示辭職信已經受理。

更諷刺的是，金成俊曾在去年5月自己主持的《金成俊的時事展望台》評論偷拍風氣，他說過，「若是某天我突然出現在某個偷拍影像裡，或是什麼性愛影片中，然後還在網路上傳播開來，心情會是怎麼樣呢？光是想像都覺得好可怕噁心，然而這種害人的事情卻日益增長。」當時還希望能嚴懲犯人，「被害人一生都毀了，痛苦地活著，犯人不是繳多少罰金就夠的。」

現年55歲的金成俊，27歲進入SBS從記者起家，最後爬升到主播地位，甚至擔任報導部本部長一職，曾經擔任新聞黃金時段《SBS 8News》的第一主播近5年，可以說是SBS電視台的招牌之一，2017年後轉任論述委員而開始廣播時事評論。