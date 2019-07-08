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《101》11位「00後超萌練習生」飛速成長！　實力進步過程超勵志

記者古靜兒／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》即將邁入總決賽，31位選手在最新一集中各自使出吸粉招數，勢必闖入總決賽一較高下。忠實粉絲肯定會發現，這一季的選手相較前3屆有更多可愛型的練習生參賽，雖然出生2000年後，但魅力絕不輸哥哥們。究竟可愛型選手中，是否有你的ONE PICK呢？

▼下圖從左到右為宋亨俊、具正模、李津宇及姜敏熙。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲上圖從左到右為宋亨俊、具正模、李津宇及姜敏熙。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)） 

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首先是Starship Entertainment的練習生，2002年出生的姜敏熙有著精緻的臉孔，也因此引起熱議。有網友在推特用日文上傳了一張姜敏熙和漫畫《十字路口美少年》的對比圖，並且tag了伊藤潤二的官方推特，殊不知過不久後對方居然轉推了，讓網友都覺得姜敏熙的顏值根本就是獲得漫畫家官方認證漫撕男啊！

接下來是粉絲笑稱擁有「九之魔法」的具正模。具正模練習生無論出生日期或時間，甚至節目中第2到第4周的排名，都和9有關。有「小狐狸」稱號的他，以清爽的歌唱力和顏值，在節目中前幾期的排名位置都相當靠前，肉眼可見的進步也讓許多南韓網友對這位努力的弟弟刮目相看。

另外，一直帶領Starship弟弟們前進的「大家長」，實屬出生於2001年的咸元進。初評價時雖然拿了D，但靠著自己的實力一步一步往上升到A班。而且後面幾期評價時，排舞、歌唱、領導，每一樣都表現得相當出色，本季所有舞台消化完成度都很高。只是最新2期，咸元進的聲帶潰瘍，連出聲都很困難，也因此很自責沒辦法完美表現舞台。

最後是呼聲頗高的忙內，2002年出生的宋亨俊。節目一開始被分派到X班的他，自願擔任X班的班長，領導比他大的哥哥們將主題曲的編舞一步步消化。宋亨俊也因此讓大家看到了舞蹈實力，再加上擁有超級可愛的外表，無疑使他成為本季節目支持率最高的練習生之一。

▲上圖為Starship Ent練習生鹹元進及C9練習生琴東賢。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲咸元進及琴東賢。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

琴東賢笑容靦腆卻擁有反轉舞台魅力，一直都是可愛型選手中的黑馬。2003年出生的琴東賢明明是個小可愛，卻是SWAG滿滿的饒舌擔當，節目中cover大前輩EXO名曲《Love Shot》後，小可愛轉大人的表演讓他前期的排名都在上游圈。後幾期在舞台上的饒舌表演，也次次令人驚艷。

▼下圖為Woollim Ent練習生車俊昊及金東玧。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲車俊昊及金東玧。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

車俊昊因為神似同公司前輩男團INFINITE的門面L（金明洙），在節目未開播前就引起關注，至今人氣依舊居高不下。雖然一開始被南韓網友笑說只有像L的顏值、沒有L擁有的實力，卻在之後幾期的評價打破了網友對他「機器人表演」的說法。他原本一直被導師們指正歌唱聲音太過小聲，直到POSITION評價時演繹了Paul Kim的深情名曲《遇見你》之後，進步許多的歌唱實力讓排名漸漸上升。

金東玧雖然外表可愛，卻有著低音炮的反轉魅力，原本位列第31名慘遭淘汰，卻因為節目新制度而再度被救回。雖然歷經波折，幸好他最終進入了《Monday to Sunday》組別，並且演繹了最擅長的饒舌表演，也和組員們共同打造了讓大家耳目一新的7人舞台。

▲上圖為DSP Media練習生孫東杓。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲孫東杓。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

每一季的初C位都會順利出道，也因此每一季的C位都有很大的話題性。身為C位，鏡頭感和表現力都很強大的孫東杓，一直都在出道組內，當然話題性也一直都在線上。2002年出生的孫東杓，舞蹈實力相當強，參與節目之前是著名舞團AB Project的成員，去年cover防彈少年團的《Anpanman》也是C位擔當！

在節目上總可以看到他帶傷上場，而且還得了麥粒腫，比賽當天先去做了手術，戴上眼罩後又回到節目現場表演。後來的排名發表，也看到了這位練習生左手尾指戴上了固定器。雖然一直在練習，也一直在受傷，但孫東杓的心態卻很好，就算失落也很快的調整情緒，一次次將最好的自己表現在舞台上。

李津宇。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲李津宇。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

2004年出生的李津宇，因為出生在海南所以外號叫做海南米。雖然會因為自己的練習時間太短，實力還不能快速進步而氣餒，但節目中他正直開朗的心態還有努力的樣子，讓其他練習生和導師都願意指教。他在POSITION評價時選擇挑戰歌唱，進到《致我的思春期》組別中，也是這次的表演讓許多人關注到了他。因為練習生活和歌詞相當符合，海南米唱起來更有感覺，也找到了屬於自己的歌唱方式。

▼下圖為Jellyfish練習生金敏圭。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▲金敏圭。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

最後為大家介紹的，也是充滿話題性的選手，在節目開播前就因為神似男團ASTRO車銀優，引起了大家的好奇心，他就是小鮮肉學生會長金敏圭。只是幾集舞台表演播出之後，金敏圭與人氣相比相對較弱的實力成為大家討論的話題之一，和車俊昊一樣，「機器人」的外號也在他身上出現過。

金敏圭在後台接受訪問的時候，談到如何面對壓力和挫折，卻反問自己「是不是只有努力是不夠的」，一邊憋著眼淚、一邊捶著大腿不讓眼淚掉下來的畫面，讓許多粉絲都心疼不已。雖然近幾期名次掉落較多，但仍然有許多人期待金敏圭後期的翻轉，希望在總決賽的舞台可以看到他更多魅力的表演！

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Produce X 101, 姜敏熙, 具正模, 咸元進, 宋亨俊, 琴東賢, 車俊昊, 金東玧, 孫東杓, 李津宇, 金敏圭

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