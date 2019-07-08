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李晨爆有新女友…「曬照示愛」挑釁范冰冰！　工作室出聲了

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星李晨和范冰冰宣布分手！2人交往4年，他2017年還向女方盛大求婚成功，但6月底兩人卻突然同時在微博發文，證實已經從戀人回到朋友，如今更被爆出分手原因是他有了新女友，在網路上鬧得沸沸揚揚。

▲李晨爆有新女友。（圖／翻攝自微博）

▲李晨、范冰冰宣布分手。（圖／翻攝自微博）

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范冰冰6月27日突然在微博發文：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」

范冰冰文中雖未明說，但李晨隨後迅速轉發，證實兩人已經分手：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

▲▼李晨殺青照曝光。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲李晨、范冰冰結束4年情。（圖／翻攝自微博）

而李晨和范冰冰無預警發表分手宣言後，震撼娛樂圈，各種情變的原因眾說紛紜，近日，更有網友在網路上爆料二人分手是因為李晨有了新歡，並且這位緋聞女友還在網路上曬心形石頭挑釁范冰冰，傳聞鬧得沸沸揚揚，他的工作室隨即發文澄清：「闢謠，謹慎吃瓜，切忌貪涼。」否認他有新女友的謠言。

▲李晨爆有新女友。（圖／翻攝自微博）

▲李晨爆有新女友。（圖／翻攝自微博）

▲李晨爆有新女友，工作室出面否認。（圖／翻攝自微博）

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