鄰居遭家暴狂喊「救命！」出動30警破門而入...尷尬：屋主在炒飯！

記者林彥君／台北報導

高點綜合台《震震有詞》近日討論每一戶最害怕的惡鄰居，主委達人Sway整理了三大惡鄰類別，分別是：「破壞環境，渾然不覺」、「噪音入侵，毀我安寧」、「恐怖危機，隨時引爆」，住戶最怕一樓是餐廳或宮廟，帶來環境衛生及出入份子複雜的憂慮，還有鄰居半夜「炒飯」太忘我，聲音過大而導致警察到場關切。

▲高仁和（右2）上節目分享經驗。（圖／高點綜合台提供）

退休警官高仁和曾經遇過民眾報警說有家暴，不斷聽到有人喊：「救命啊！」於是出動8部巡邏車、30多位警員到場，當警員一敲門屋內就安靜，擔心是不是屋內出人命，一舉破門而入後，才發現根本是屋主做那件事太忘我、大叫而讓鄰居誤會。

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Sway建議，當要「炒飯」時將主臥室廁所門關起來，減少一半以上的音量竄出，而劉韋廷律師則是另出奇招，直接請環保局前來測分貝，若超標就開罰，藉此降低半夜噪音擾鄰的困擾。

▲謝震武主持《震震有詞》。（圖／高點提供）

日前社會新聞曾報導老翁私自將頂樓出租給電信業者，被其他住戶抗議，老翁懷恨在心憤而將頂樓水塔當馬桶跟澡盆，住戶紛紛覺得水質怪異有異味，向老翁提出抗議，老翁竟然狠嗆其他住戶：「沒有毒死你們就不錯了。」一狀告上法院後，老翁被依妨害公眾飲水重判一年8個月！主持人謝震武律師說：「這一判算判得重的。」

劉韋廷律師解釋，「頂樓使用權屬於全體住戶，若私下出租即違法，因此觸犯刑事的竊佔罪及須負起民事賠償責任。」