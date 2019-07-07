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T.O.P退伍後終於發聲！　感謝粉絲：我會補償對你們造成的傷害

記者李湘文／綜合報導

BIGBANG成員T.O.P經歷2年多的兵役，6日在大批粉絲迎接下，終於正式退伍。他入伍以來發生許多風波，尤其因為涉及吸毒案，被判處有期徒刑10個月，退伍後還得面對刑期，7日終於久違地在Instagram發聲，除了謝謝粉絲給予支持，也承諾「會補償對你們造成的傷害」。

▲T.O.P退伍。（圖／CFP）

▲T.O.P在6日退伍。（圖／CFP）

T.O.P原在2017年2月以義警身分入伍，但因為涉入違法案件遭到卸職，2018年初改以「社會服務要員」身分服役，相當於台灣的替代役。他6日正式退伍，特地換上筆挺黑西裝走出服役單位，雖然在夏日裡熱到滿頭大汗，仍跟守在外面的粉絲一一握手，還恭敬地90度鞠躬致意，展現誠意。

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不只如此，T.O.P事後還蒐集當天跟粉絲見面的照片，在7日放上Instagram，久違地寫下想對粉絲說的話。他用英文說道：「雖然我不以自己為傲，但我想對所有花費時間、精力陪我度過這一刻的粉絲表達深深的感謝。我會好好反省自己，並且補償對你們造成的傷害和失望。再次謝謝。」

▲T.O.P發文感謝粉絲。（圖／翻攝自T.O.P Instagram）

▲T.O.P發文感謝粉絲。（圖／翻攝自T.O.P Instagram）

T.O.P在吸毒風波後，被法院判處有期徒刑10個月、緩刑2年，並罰款韓幣1.2萬元（約台幣340元），因為刑期在1年6個月以下，依法必須先完成剩餘的兵期。如今他正式退伍，接下來將會有什麼安排，成為外界關注的焦點。

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