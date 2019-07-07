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蕭秉治差點罵髒話！　鼓鼓驚人要求「把我當Jolin」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治今晚在台大體育館舉辦「凡人」演唱會第二場，繼昨天嘎嘎、阿翔低調捧場，今天好兄弟鼓鼓也驚喜現身，鼓鼓表示今天自己也一直在台下欣賞蕭秉治的演出，還不時跟著跳舞，讓蕭笑說：「我差點罵髒話出來。」

▲▼嘉賓鼓鼓出席蕭秉治「凡人」演唱會第二天。（圖／記者張一中攝）

▲▼鼓鼓驚喜現身蕭秉治演唱會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼嘉賓鼓鼓出席蕭秉治「凡人」演唱會第二天。（圖／記者張一中攝）

鼓鼓自爆今晚是無酬演出，讓蕭秉治直呼：「那就謝謝了。」鼓鼓立刻凹：「那我也有個要求，你不是想跟Jolin合唱？你可以也把我當Jolin嗎？唱《冷血動物》！」蕭秉治雖然滿口：「威！」但還是相當配合的唱了。

2016年鼓鼓發行第一張個人專輯，在高雄舉辦新歌首唱會，蕭秉治就秘密南下力挺，讓鼓鼓感動當場淚崩，如今蕭秉治也是首次舉辦個人演唱會，忙著製作新專輯的鼓鼓說什麼都要力挺好兄弟。兩人合唱近期合作的新歌《K.O.》，也象徵著他們在音樂路上的熱血初心，堅持心中所想，不被現實打倒。

▲▼嘉賓鼓鼓出席蕭秉治「凡人」演唱會第二天。（圖／記者張一中攝）

▲▼鼓鼓現身蕭秉治演唱會嗨翻現場。（圖／記者張一中攝）

▲▼嘉賓鼓鼓出席蕭秉治「凡人」演唱會第二天。（圖／記者張一中攝）

當年MP魔幻力量的首次大型售票演出，就是在台大體育館，隨後鼓鼓則感性說：「我聽到很多很久以前的歌，都忘記了，特別有感覺，我們在這個舞台上，從那年開始努力，有好多人陪著我們，有些離開了，但還是謝謝那些離開的朋友，帶著我們來到這舞台，也謝謝現場的朋友，讓我們能留在這舞台，在這邊祝福你，之後巡演都成功，身體健康！」

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蕭秉治, 相信音樂新聞, 鼓鼓

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