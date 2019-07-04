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「前寶塚最強男役」柚希禮音抵台！　鐵粉恐龍裝迎接

記者吳睿慈／綜合報導

日本「前寶塚最強男役」柚希禮音影、視、歌三棲，退團後以舞台劇演出為主要活動，她週末即將在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦單人音樂劇「LEMONADE」，4日下午率先為演出來台做準備，雖然是平日，依舊有近百名鐵粉到場接機，令她看到相當驚訝。

▲寶塚歌劇團柚希禮音抵台，上百粉絲熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲柚希禮音抵台，近百粉絲熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲寶塚歌劇團柚希禮音抵台，上百粉絲熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

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柚希禮音4日下午率先為演出來台做準備，鐵迷穿著恐龍裝上身，令她相當驚訝，親切接受獻花並主動上前與粉絲大合照，一路慢行走上保母車，難得來到台灣開演，她在車上迫不及待表示想品嚐台灣美食。

▲寶塚歌劇團柚希禮音抵台，上百粉絲熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲柚希禮音抵台，有粉絲穿著恐龍裝迎接。（圖／記者林敬旻攝）

▲寶塚歌劇團柚希禮音抵台，上百粉絲熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

柚希禮音單人音樂劇「LEMONADE」（REON YUZUKI one-man show Musical「LEMONADE」），以個人獨秀進行演出，不但大改會場配備、實境投影，甚至連舞台上要用的床、衣櫃、櫃子、搖椅、椅子、桌子等大型道具通通都從日本空運來台，打造專屬柚希禮音的「一人劇院」。單人音樂劇「LEMONADE」於本週六、日兩天，在台北三創CLAPPER STUDIO共舉行4場，票價為新台幣3000元，現場還可購票。

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