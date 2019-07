尚恩曼德斯「深夜激吻」卡蜜拉！　一路護送到家門戀情曝光

記者謝艾婷/綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯(Shawn Mendes)唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌,他不僅擁有迷人的嗓音,還有精壯的好身材,儼然成為新生代少女殺手。他近來與好友卡蜜拉(Camila Cabello)攜手推出新單曲《Señorita》,在MV裡激情熱舞,在MV外他們也被拍到在深夜牽手。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉MV裡激情熱舞。(圖/翻攝自Instagram/ samdameshek)



據外媒報導,尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手,男方還貼心地幫女生拿包,甚至還當起護花使者,一路護送女方回家之後,在家門口吻別,戀情曝光後,大批網友都求他們快官宣,對此,外媒《ET Canada》向雙方的工作人員求證,皆未得到回應。



肖恩曼德斯和卡蜜拉是在2年前因為合作《I Know What You Did Last Summer》而變成親密好友,他們也時常在推特互動,令人心動的曖昧對話,常常讓粉絲懷疑他們是否真的在一起,而此前,卡蜜拉曾在Instagram上PO出與尚恩曼德斯的MV花絮影片,而尚恩曼德斯媽媽曾在文下留了表情符號,似乎提前暗示著兩人的戀情。

▲尚恩曼德斯的媽媽在卡蜜拉IG底下留言。(圖/翻攝自微博/鳳凰網娛樂)