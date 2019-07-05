尚恩曼德斯「深夜激吻」卡蜜拉！　一路護送到家門戀情曝光

記者謝艾婷／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌，他不僅擁有迷人的嗓音，還有精壯的好身材，儼然成為新生代少女殺手。他近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）攜手推出新單曲《Señorita》，在MV裡激情熱舞，在MV外他們也被拍到在深夜牽手。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉MV裡激情熱舞。（圖／翻攝自Instagram／ samdameshek）



據外媒報導，尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手，男方還貼心地幫女生拿包，甚至還當起護花使者，一路護送女方回家之後，在家門口吻別，戀情曝光後，大批網友都求他們快官宣，對此，外媒《ET Canada》向雙方的工作人員求證，皆未得到回應。



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肖恩曼德斯和卡蜜拉是在2年前因為合作《I Know What You Did Last Summer》而變成親密好友，他們也時常在推特互動，令人心動的曖昧對話，常常讓粉絲懷疑他們是否真的在一起，而此前，卡蜜拉曾在Instagram上PO出與尚恩曼德斯的MV花絮影片，而尚恩曼德斯媽媽曾在文下留了表情符號，似乎提前暗示著兩人的戀情。

▲尚恩曼德斯的媽媽在卡蜜拉IG底下留言。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

