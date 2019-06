湯姆霍蘭德「保護粉絲秒變臉」　1句話man炸逼哭影迷：沒有追錯人

記者謝艾婷/綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的《蜘蛛人:離家日》即將在7月3日台灣全面上映,近來他也忙於宣傳新片,24日他來到紐約地標性建築帝國大廈進行宣傳,一抵達場地就為在外頭等候他的粉絲簽名,親切度爆發。

▲湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人:離家日》即將上映。(圖/翻攝自Facebook/SpiderManMovie)

不料,近期因為販售親筆簽名的黃牛猖狂,湯姆霍蘭德在幫粉絲簽名的時候,由於後面的黃牛持續推擠,向來笑臉迎人的他看到之後卻瞬間變了臉,指著那些人說:「如果你們再一直推那女孩的話,我就把你們的簽名板子丟到地上!」甚至還跑去安慰那位女粉絲「沒事的有我在,有我在」,霸氣地保護他的粉絲。

▲湯姆霍蘭德霸氣著指著那些黃牛們。(圖/翻攝自Twitter/@NamelessCass)



之後,在Instagram上面有工作人員分享了湯姆霍蘭德進屋錄《The Late Show》的時候先向工作人員致歉,因為在外頭的黃牛們太沒有禮貌且推了粉絲們,工作人員甚至還提到:「湯姆霍蘭德是一位真正的英雄,而且他真的很關心他的粉絲。我與很多名人一起共事過,但很少有人會像湯姆一樣為粉絲挺身而出!」稱讚他就是我們身邊小英雄。

▼影片來源:Twitter/@NamelessCass



“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996

This was absolutely INSANE and should NEVER happen....my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing.... ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well pic.twitter.com/uey9VVMfBJ