湯姆霍蘭德「保護粉絲秒變臉」　1句話man炸逼哭影迷：沒有追錯人

記者謝艾婷／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》即將在7月3日台灣全面上映，近來他也忙於宣傳新片，24日他來到紐約地標性建築帝國大廈進行宣傳，一抵達場地就為在外頭等候他的粉絲簽名，親切度爆發。

▲湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：離家日》即將上映。（圖／翻攝自Facebook／SpiderManMovie）

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不料，近期因為販售親筆簽名的黃牛猖狂，湯姆霍蘭德在幫粉絲簽名的時候，由於後面的黃牛持續推擠，向來笑臉迎人的他看到之後卻瞬間變了臉，指著那些人說：「如果你們再一直推那女孩的話，我就把你們的簽名板子丟到地上！」甚至還跑去安慰那位女粉絲「沒事的有我在，有我在」，霸氣地保護他的粉絲。

▲湯姆霍蘭德霸氣著指著那些黃牛們。（圖／翻攝自Twitter／@NamelessCass）



之後，在Instagram上面有工作人員分享了湯姆霍蘭德進屋錄《The Late Show》的時候先向工作人員致歉，因為在外頭的黃牛們太沒有禮貌且推了粉絲們，工作人員甚至還提到：「湯姆霍蘭德是一位真正的英雄，而且他真的很關心他的粉絲。我與很多名人一起共事過，但很少有人會像湯姆一樣為粉絲挺身而出！」稱讚他就是我們身邊小英雄。

▼影片來源：Twitter／@NamelessCass

