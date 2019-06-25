姜丹尼爾SOLO出道倒數計時！　IG發文意外曝光「未來計畫」

記者謝艾婷／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾（강다니엘）於Wanna One活動結束之後，與經紀公司LM Entertainment陷入合約糾紛，日前法院宣判他與所屬社的專屬合約停止，可以進行個人的演藝活動，而他最近也成立了個人的經紀公司，成為了代表。成為社長的他最近也馬不停蹄的在準備SOLO專輯。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here、thisisdaniel_k）



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姜丹尼爾23日久違地在個人Instagram上發出了一張在錄音室的照片，而照片中他手上拿著一張白紙，上面寫著「結束」，似乎在暗示著錄音結束的消息，隨後他又PO出了一張自拍，而內文寫著「重新開始」背景似乎是在練習室，令粉絲們期待歐巴是不是剛練完舞蹈，引起熱議。

▲姜丹尼爾疑似在錄音。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）



而釜山影島出身的姜丹尼爾，最近也成為了釜山宣傳大使，他透過所屬社Konnect Entertainment表示：「我想為我出生及生長的釜山做些事，可以擔任這次的宣傳大使我感到責任的重大又高興，雖然現在是很棒的城市了，但我會盡力的讓釜山變成一個更美好的城市而努力。」展現了他的決心。

▲對著鏡子自拍的姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）