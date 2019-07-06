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周杰倫一揮手「土豪式開瓶」！　超狂畫面曝光…網友全跪了

記者劉宜庭／綜合報導

在老婆昆凌發出「踢瓶蓋挑戰」（Bottle Cap Challenge）戰帖後，周杰倫先是透露，早在多年前，就曾在電影《青蜂俠》中，以手刀方式轉開瓶蓋。隔天，他正式接受挑戰，這次改用丟信用卡的方式，成功將瓶蓋彈開，臉上更露出自豪表情，被網友形容根本是「土豪式開瓶」，意外掀起熱議。

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆打開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆打開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

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▲周杰倫早在《青蜂俠》中，就曾以手刀方式轉開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

繼「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）、「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge）後，最近歐美社群網站上，又吹起一項「踢瓶蓋挑戰」熱潮。挑戰方式是必須「回旋踢開瓶蓋，同時不能讓瓶子倒下」，吸引不少好萊塢明星、格鬥技高手及網紅爭相挑戰。

在昆凌挑戰成功後，隨即點名黑人（陳建州）、蕭敬騰、林書豪等人下戰帖，其中也包括了老公周杰倫。相隔短短約3天時間後，周杰倫果真挑戰成功，畫面中，他擺出招牌酷帥表情，隨手一揮、丟出一張信用卡，就輕易將瓶蓋彈開，擺放在桌上的瓶子也沒倒下。

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆打開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆打開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆打開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲周杰倫揮出信用卡，輕鬆彈開瓶蓋。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

不僅臉上流露驕傲表情，發文同時，周杰倫還不忘在文中自豪表示：「Don’t challenge me haha。（不要挑戰我，哈哈。）」影片PO網後，立刻掀起極高討論度，丟信用卡的舉動，也令不少網友忍不住跪了直呼，「土豪式開瓶」、「拿身家出來開瓶蓋，周董不要太帥」，還有人笑虧，「拍了多少次」、「應該拍了1萬次吧」，意外引發一陣熱議。

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關鍵字

踢瓶蓋挑戰, Bottle Cap Challenge, 周杰倫, 青蜂俠, 昆凌

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