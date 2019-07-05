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Jasper無奈給陳小春愛的親親！　轉頭求救媽媽…應采兒一句話全場都笑了

記者張筱涵／綜合報導

香港藝人陳小春和Jasper上《爸爸去哪兒5》時，有一集找來了所有寶貝們的媽媽一起同樂，當時就不難發現兒子比較喜歡媽媽的心情。他5日接受《樂魚VIDEO》訪問時就透露，每次母子倆都會在旁邊窸窸窣窣，回家要求愛的親親也會被嫌棄。

▲應采兒、陳小春和Jasper廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自應采兒IG）

▲陳小春、應采兒和Jasper一家3口廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自應采兒IG）

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陳小春受訪時透露Jasper每次想跟應采兒告狀時，都會湊到耳邊窸窸窣窣還遮住嘴巴怕被爸爸看到嘴型地打小報告，讓陳小春看得也是無奈。他每次回家都會說「欸欸～Come Here.來～Jasper親一下」，可能是兒子親得相當無奈又有些不甘願，應采兒都會在旁邊玩笑安撫：「唉，沒辦法呀，爸爸呀，他缺乏愛呀！你多給他吧！」一家3口的俏皮互動讓網友都忍不住笑了出來。

▲陳小春跟Jasper討親親，應采兒在旁邊半安撫半開玩笑。（圖／翻攝自微博／樂魚VIDEO）

▲陳小春跟Jasper討親親，應采兒在旁邊半安撫半開玩笑。（圖／翻攝自微博／樂魚VIDEO）

另外，對於應采兒肚子動靜日前也有了階段，日前在節目《童言有計2》中，鬆口承認已經在努力生第二胎，透露一開始兒子Jasper擔心玩具被搶走，不願意再有弟妹，但在Jasper被限制玩遊戲後，某天突然跟她說：「我覺得我可以準備迎接一個New Baby了。」一問之下，Jasper才回說：「這樣我就有新玩具了！」如意算盤讓全場忍不住笑了出來。

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爸爸去哪兒5, JASPER, 陳小春

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