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2周後就要上映還在製作！新海誠《天氣之子》記者會4大看點整理

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文／haji

在2016年執導過動畫電影《你的名字。》導演新海誠，與負責電影配樂的樂團RADWIMPS，日前於東京舉行即將在7月上映的全新動畫電影《天氣之子》記者會。新海誠睽違3年推出的新作品，加上再度與RADWIMPS合作電影音樂，讓不少粉絲非常期待！今天就為各位整理《天氣之子》記者會4大看點懶人包！

開場回憶殺！新海誠歷年電影剪輯好感動！

在記者會開場時，先是播放了《天氣之子》的特別版預告，當中將新海誠2002年到2016年的動畫電影都剪進去，一路從《星之聲》、《雲之彼端，約定的地方》、《秒速5公分》、 《追逐繁星的孩子》、《言葉之庭》到 《你的名字》，剪入了許多知名台詞與畫面，讓不少影迷直呼「好感動！回憶都上來了！」。擔任《天氣之子》女主角的森七菜，更是在看完預告片後落下眼淚，感動的說：「真的很榮幸能參與新海誠導演的其中一部電影！」

RADWIMPS二度擔綱電影配樂，主唱野田：「這是最後一次了。」

負責《你的名字。》所有電影配樂的樂團RADWIMPS，當時寫出的主題曲〈前前前世〉MV不僅在Youtube上累積超過2億次的觀看，推出的電影同名專輯，更成為RADWIMPS成團以來第一張達成銷售榜首的專輯。

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主唱野田洋次郎曾在《你的名字。》上映時說過：「我再也不幫動畫電影寫音樂了！好累！」此次破戒再度幫動畫電影寫歌，野田表示：「全因為是新海誠的關係，所以我才願意的！而且我最初也跟他（新海誠）說『我會把這次合作當最後一次』，因為如果不這樣說的話，我會沒有動力寫歌，怕還有下一次！」而此次RADWIMPS為《天氣之子》寫了26首電影配樂，5首主題曲，不少歌迷都非常期待他們會帶來什麼樣的曲子。

《你的名字。》引發的聖地問題，《天氣之子》如何防範？

2016年隨著《你的名字。》的爆紅，作為電影場景參考來源的飛驒市，也跟著吸引了大批影迷爭相前往「朝聖」，飛驒市觀光局當時立馬推出動畫相關的旅行地圖，估計賺進100億日圓的觀光效益，但同時也引發了許多「噪音、環境污染」等問題。

所以新海誠這次被問到對於「聖地效應」的處理方式時，只說了：「我不能跟你們透露有關這件事的消息，只能說《天氣之子》當中所出現的場景，除了現實有的地方外，還融合了大量虛構的場景，呈現的畫面將帶來更不一樣的美感！」

距離上映不到3個禮拜，新海誠：「電影還在製作當中。」

《天氣之子》日本預計在7月19號上映，記者會當時剩不到3個禮拜，新海誠透露：「電影還在製作當中。」並表示：「已經進入最後的收尾階段了，一定會呈現給觀眾最好的電影！」

如此自信的回答，全是因為2016年《你的名字。》上映時，新海誠曾希望「票房不要太好」，因為自認為還沒做到所想要的水準，更多次表示《你的名字。》是一部不完美的電影，還可以做到更好。所以這次要扳回一城，製作出能達到心中標準的電影。

此次新海誠的自信作品《天氣之子》，台灣也將於9月12日上映，將會如何驚艷觀眾們呢，就讓我們一起拭目以待吧！

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關鍵字

天氣之子, 新海誠, RADWIMPS, 你的名字, 日韓風

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