銀赫微博發文學乖了！韓文PO「想念圭賢嗎？」　粉絲噴笑：他嚇到了

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流的帝王」Super Junior成員銀赫日前剛結束在台灣的演唱會，他2日在微博放上自拍照，並用中文問候粉絲，爆笑的是，翻譯軟體出包，他的發文竟歪成「約炮用語」，雖然貼文馬上被撤下，仍然引起大批討論度，事隔兩日，他再度無辜地貼文解釋「決定再也不用翻譯軟體了」，讓粉絲捧腹大笑。

▲銀赫過去用錯翻譯，導致微博發文變成「約炮用語」。（圖／翻攝自微博）



銀赫日前在微博發文「幹嗎？我想」，釣出粉絲也開玩笑回覆：「干！什麼時候？在哪？」留言立刻成為老司機們的「開車現場」，他後來重新貼文「你們在做什麼？是不是在想我？」疑似翻譯軟體出包，成為粉絲間爆笑的話題討論。

請繼續往下閱讀...

不只銀赫翻譯錯誤，藝聲也深受其害，他在微博慶祝solo出道2週年，發文卻是「單身兩週年」，令歌迷崩潰直呼「哥，你想爆料什麼」、「又是翻譯軟體的錯」，SJ成員接連被害，笑翻大批歌迷。

▲銀赫事隔2天再發文，決定不用翻譯軟體了，粉絲笑翻直呼「他嚇到了」。（圖／翻攝自微博）



翻譯軟體出包事件經過2天，銀赫學乖了，4日PO文直接用韓文：「決定再也不用翻譯軟體了，老是把我想傳達的內容翻錯，想念我們老么圭賢對嗎？再等一下下喔。」他乖乖用韓文與粉絲對話，網友紛紛笑喊「嚇到不敢用翻譯了」、「中文不是像吃飯一樣簡單嗎」。