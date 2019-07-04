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網紅簽約人氣女團⋯背後藏性侵SOP！社長要求整形「把裙子往上掀」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒出身HyukJung（권혁정）長相甜美、身材出眾，時常受邀出席許多品牌活動，她6月卻突然自爆差點成為女團的背後故事，揭開演藝圈的黑暗面，曾在練習室被要求「把裙子往上掀」，遭性騷擾，最後放棄了女團星夢，影片尾聲，她更驚人爆料，自己原本要加入的女團現在很紅，常在電視、廣告上看到她們，投下一顆震撼彈。

▲▼網紅遭伸魔爪：叫我把裙子拉高　放棄簽約女團「她們爆紅成廣告寵兒」。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼HyukJung在練習生時期遭伸魔爪，社長叫她把裙子往上掀。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼網紅遭伸魔爪：叫我把裙子拉高　放棄簽約女團「她們爆紅成廣告寵兒」。（圖／翻攝自Youtube）

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HyukJung於6月在Youtube貼出一則標題為「放棄當偶像的理由」，她過去曾在一間經紀公司試做練習生，一位地位很高的社長突然造訪練習室，由於空間很小，社長刻意坐在她身旁、突然提議：「我要看看妳的身材哪裡需要整形。」要求她只穿著絲襪、把裙子拉高，她只能尷尬地回應：「這樣有點害羞。」拒絕該名社長的要求。

▲▼網紅遭伸魔爪：叫我把裙子拉高　放棄簽約女團「她們爆紅成廣告寵兒」。（圖／翻攝自Youtube）

▲HyukJung原本要簽約的女團現在很紅。（圖／翻攝自Youtube）

害怕遭受更多性騷擾迫害，HyukJung放棄女團簽約機會。她透露，若簽約簽下去的話，7年之內沒有自由，不能交男友、不能玩手機、不能去打工、不能輕易出去玩耍，加上該名社長的作為，她決定放棄女團夢想。不過，她當時放棄的女團如今已成功出道，且時常會在電視上、廣告等作品亮相，她承認雖然會感到惋惜，「我也曾想過早知道就繼續做，但我現在做的事很有趣。」心態調整地非常正面。

這段不為人知的過去曝光後，HyukJung雖沒有說出該女團的真實名稱，但依舊引起討論。

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