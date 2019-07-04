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他們是同人！《阿爾罕》他有演《WWW》　「男神的師弟」背景曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣韓劇《請輸入檢索詞WWW》由張基龍、林秀晶主演，劇中台詞肉麻，令劇迷直呼「不合理」，卻漸漸陷入劇情裡面，一集追著一集看。該戲劇現已播到第9集，除了台詞撩妹功力十足，客串演員李在旭（又譯李載昱，이재욱）也在近日掀起討論，他2018年才出道，在戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》飾演殺不死的玩家Marco，表現搶眼，沒想到，他在《W》劇裡顛覆形象，擁有暖男、陽光的外貌，讓粉絲看傻直呼「確定是同個人嗎」。

▲▼他們是同一人！《阿爾罕》Marco有演《WWW》　「大咖影星的師弟」劇迷驚呆了（圖／翻攝自tvN）

▲李在旭完美演繹吸毒混混與斯文大明星兩種角色。（圖／翻攝自tvN）

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李在旭在《請輸入檢索詞WWW》裡初登場，飾演一名沒背景的八點檔男主角，劇裡的他個性謙虛、笑容靦腆，且至今仍在使用掀蓋手機，呆萌又無害的外貌，激起「姐姐」李多熙的保護慾，主動充當他的經紀人，在戲劇裡也是受到觀眾喜愛的一對歡喜冤家。

▲▼他們是同一人！《阿爾罕》Marco有演《WWW》　「大咖影星的師弟」劇迷驚呆了（圖／翻攝自tvN）

▲▼李在旭在《WWW》裡表現搶眼。（圖／翻攝自tvN）

▲▼他們是同一人！《阿爾罕》Marco有演《WWW》　「大咖影星的師弟」劇迷驚呆了（圖／翻攝自tvN）

特別的是，李在旭雖是新人演員，但其實早在戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》亮相過，他飾演一名吸毒成癮的無業遊民，最後遭燦烈錯殺，成為遊戲裡的冤魂，不斷追殺燦烈，每每出現總是流著血、長相兇殘，令人難以聯想他就是《W》劇裡的小鮮肉演員，引來稱讚「演技真的好」、「兩個人居然是同個人」、「好意外」。

▲▼ 李在旭、李多熙。（圖／翻攝自ig）

▲李在旭、李多熙合照。（圖／翻攝自ig）

李在旭現年21歲，2018年以戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，隸屬於VAST經紀公司，是玄彬同門師弟，就讀於中央大學演劇電影科，擁有187公分的模特兒出眾身高，加上外型亮眼，當初參加《阿爾罕》試鏡時，雖沒有演出作品的經驗，但導演看上他自信滿滿的眼神與自然的演技，成功選上「Marco」一角。除了客串《W》劇，9月還將參演MBC戲劇《偶然發現的一天》，星途無可限量。

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李在旭, 阿爾罕布拉宮的回憶, 請輸入檢索詞WWW

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