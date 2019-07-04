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《寄生上流》有望翻拍好萊塢版！　CJ娛樂認：正在商談階段

記者鄭又菡／綜合報導

南韓影史第一座坎城金棕櫚獎的電影《寄生上流》，光是在台上映三天就突破千萬票房，片商更宣布將近3成的影廳從小廳換大廳，增加全台20％觀影座位！據美國權威影評網站「IndieWire」消息指出，南韓娛樂巨頭CJ娛樂（CJ Entertainment）正在考慮翻拍美國版《寄生上流》，CJ娛樂的全球業務副總裁兼美國製作部負責人Francis Chung在採訪中表示：「我們現在處於非常早期的商談階段。」對於未來的製作團隊及演員陣容都還未透漏。

▲寄生上流。（圖／CATCHPLAY提供）

▲寄生上流。（圖／CATCHPLAY提供）

南韓CJ娛樂正在積極提升全球知名度並擴張電影製作版圖，目前已經宣布與美國喜劇天王凱文哈特（Kevin Hart）合作，即將翻拍南韓影史最賣座的喜劇《雞不可失》及溫馨喜劇《陽光姊妹淘》，由凱文哈特自導自演，目前還在進行選角階段。雖然細節尚未確定，但該公司也正在考慮翻拍南韓名導奉俊昊的巔峰新作《寄生上流》美國版。

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▲美國喜劇天王凱文哈特（Kevin Hart）。（圖／翻攝自凱文哈特IG）

▲美國喜劇天王凱文哈特（Kevin Hart）。（圖／翻攝自凱文哈特IG）

《寄生上流》在南韓首次票房已達到2500萬美元（約7億5千萬台幣），美國權威影評網站「IndieWire」指出如果根據人口的規模換算，這個成績相當於在北美近2億美元（約60億台幣）的票房。這個數字機會接近有史以來最高的首次票房紀錄了！

【影評】《寄生上流》　因為有錢，所以善良

▲寄生上流。（圖／CATCHPLAY提供）

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奉俊昊, 寄生上流

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