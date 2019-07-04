關鍵開幹／嘉義鐵路喋血 勇警奪刀遭刺不治!

新聞節目中心／綜合報導

嘉義台鐵站3日晚間發生「砍人事件」，昨晚8點42分晚14分抵達嘉義火車站時，因第4車廂鄭姓男旅客補票問題，26歲鐵路警察李姓警員上車處理時，竟遭鄭男冷不防持水果刀攻擊砍傷，李員上腹部被刺中，臟器外露，送醫意識不清，醫療團隊極力搶救。年輕警員只是查個票竟丟了性命，警察工作到底暗藏多少不為人知的風險? 而一般民眾如果遇到這樣的狀況又要怎麼保護自己呢?7月4日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人康仁俊、前刑事警官高仁和、資深媒體人黃敬平一起來探討。

台鐵自強號152次列車，昨(3)日晚間8時42分發生一起駭人聽聞的車廂濺血事件!一名54歲鄭姓男子因為列車晚14分到站、須補票，和站務人員發生爭執，一時情緒不穩，竟持水果刀揮向一旁協助處理的25歲李姓鐵路警察，李警上腹部當場被刺中、臟器外露，送醫意識不清，經急救後送往加護病房觀察，不過在今日上午8時27分許，李警情況急轉直下、宣告不治身亡。

▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

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另外，民國70年代，被譽為「國內治安史上最著名」的臥底案例，一名在台南保大任職的蔡姓員警，因為涉入賭場、加上交友複雜，考績年年不良，於是選擇臥底辦案，混入十大槍擊要犯許金德的犯罪集團。蔡員利用機會接近許金德身邊，並由蔡員提供線報，將許金德的行蹤通報給警方，當時共60多名員警荷槍實彈前往緝捕，警匪雙方發生激戰，許金德的多名黨羽遭擊斃，但許卻趁亂逃脫跑到菲律賓，因懷疑遭蔡姓員警出賣，甚至還下達隔海「追殺令」懸賞。

不只如此，中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）一處遊樂園傳出恐怖意外，影片中，遊樂園一如往常充滿笑聲與音樂，遊客們坐在一座360度極限旋轉的遊樂設施一端，再如鐘擺擺動般，從這頭盪到另一頭，甚至能夠大轉一圈。但就在遊客們從底部盪到半空中時，該設施的中軸中段突然崩裂，導致設施墜毀，原本充斥的歡笑聲頓時變調成了駭人的尖叫聲。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

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《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。