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愛莉莎莎驚遇性騷擾！　噁男「把她移到前面」閨蜜崩潰：他ＯＯ了

記者劉宜庭／綜合報導

網紅「愛莉莎莎」曾在韓國留學，回台後成為全職Youtuber，至今已累積超過60萬名粉絲，人氣相當高。近來，她登上律師賴瑩真的網路節目《律師說真話》，分享過去和閨蜜旅遊期間，驚遇外國男性騷擾的狀況。

▲愛莉莎莎外型甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎外型甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎）

▲愛莉莎莎外型甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎）

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節目上，愛莉莎莎透露，過去與女性友人同遊摩洛哥時，卻遭當地男生用色瞇瞇的眼神盯著看，就讓她們感到非常不舒服，直呼很噁心，「我光是被他們看就覺得被性騷擾了。」

後來，愛莉莎莎和閨蜜在路邊攤買柳橙汁時，和老闆聊天過程中，對方透露能帶她們去只有回教徒才能進入的清真寺，最後在對方的帶領之下，2人果真順利進去了，之後就被帶到一個屋頂拍照。

一開始，愛莉莎莎和好友很開心地在拍照，沒想到後來該名老闆要求和2人合照，「結果他要跟我們拍的時候，他就站在我的後面，然後要把我移到他的前面。」當下，她察覺有異，直接扭開，改站到對方的旁邊，「結果他後來就用我朋友，移我朋友到他的前面。」不過她朋友似乎沒發現異樣，不為所動地站著。

就在拍照瞬間，愛莉莎莎好友崩潰大喊，「X，他勃起了。」原來，當下男方將好友移到前面後，「結果用他的那個頂我朋友。」當時，她立刻把好友拖走，之後分析狀況，發現好友被移動時不但沒有警覺，就連對方勃起時，好友也沒有立刻走人，她忍不住表示，「我覺得會不會被性騷擾，取決於你自己怎麼面對這件事。」

▲愛莉莎莎外型甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎）

一旁的律師賴瑩真也補充表示，「現在女性真的不是弱者了，大家遇到這種情況要懂得去反擊，有些人妳若不反擊，他永遠不知道妳是抗拒的。」因此，當下必須要讓加害者知道自己的感受，也讓對方知道自己並不是好欺負的，「我覺得這個是很重要的一個步驟。」她也強調，構成性騷擾的成因，並非在加害者是否有性騷擾的意圖，而是在於對方的感受。

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