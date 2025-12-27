ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
走過喪母低潮...石知田謝8年女友「像家人般存在」　憶亡母：表演是給她的致敬

記者蕭采薇／台北報導

石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」受到矚目，除了演藝工作，私底下的生活也過得充實。他與攝影師女友交往邁入第8年的他，笑稱已經過了「七年之癢」，兩人感情穩定，更一起養了一隻貓，生活過得十分溫馨。

▲石知田。（圖／百澤娛樂提供）

▲石知田演出《如果我不曾見過太陽》中的反派「歐陽悌」受到矚目。（圖／百澤娛樂提供）

談起與女友的相處，石知田坦言自己其實是個比較內耗的人，很容易陷入負面情緒，但女友就像家人一樣陪伴著他，甚至陪他度過了母親過世後的低潮期，「她真的蠻像家人的，蠻溫暖的。」不過他也透露，雖然感情好，但不太敢讓女友看自己的作品，「因為一旦讓她看之後，晚上睡覺前突然要開始聊劇情，我就想說我想睡覺了，可不可以不要聊那麼多。」



回憶起學生時代，頂著「台大」光環的石知田，自曝其實是個「被動型」的男生，在感情上通常都是等女生主動告白，就連現在的女友也是對方主動開口問「要不要在一起」。他笑說自己雖然交過不少女朋友，但每一任都是「願意讀書」的類型，「她們都是拉著我唸書的，我覺得我很幸運的是一直被carry著。」就連高中時期的女友，也是中山女中的高材生。

▲石知田。（圖／百澤娛樂提供）

▲石知田和女友一起領養了貓咪「旺旺」，笑稱用「七年之養」度過了「七年之癢」。（圖／百澤娛樂提供）

與母親感情深厚的石知田，提到已故的母親仍難掩思念。他表示自己與母親長得很像，兩人都不太愛講話，但卻有著奇妙的心電感應，「她都知道我的心理狀態，也不會跟我多講什麼，可能就會握我的手。」母親罹患肺腺癌時，曾因為想呼吸新鮮空氣而跑到客廳睡覺，他發現後便默默將空氣清淨機搬到父母房間，母子間的默契不言而喻。他甚至將對母親的情感投射在戲劇角色中，認為表演也是一種感謝與致敬。

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」。（圖／Netflix提供）

▲石知田認為《如果我不曾見過太陽》的「歐陽悌」其實有戀母情結。（圖／Netflix提供）

除了感情與親情，石知田也分享了養貓趣事。那隻在掃墓時撿到的貓咪，不仅陪伴他度過低潮，也讓他荷包大失血，「第一個月就把我的apple最新的電腦咬了一個裂縫，修一次就噴了3萬塊。」雖然養貓花費不貲，但他認為這讓他的人生變得更加溫馨，也讓他暫時沒有結婚生子的打算，「我覺得自己沒有能力，如果生小孩，生活水準可能會降低，光是養貓就一直在噴錢了。」

▲石知田。（圖／百澤娛樂提供）

▲石知田很高興藉由「歐陽悌」，讓大家看到他不同面向。（圖／百澤娛樂提供）

至於未來是否想挑戰更多元的角色，石知田表示對BL劇或性向光譜較廣的角色相當感興趣，甚至想嘗試像《霸王別姬》那樣的經典角色，「因為我以前很常被說我的姿態很像女生，我覺得那個東西好像可以再加深一些東西。」展現出身為演員的無限可能。

 

ETtoday星光雲

