邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
《太陽》歐陽悌Wink曉彤超毛！　石知田剖析變態心理：要讓受害者留下印記

記者蕭采薇／台北報導

石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」，展現出與以往截然不同的陰暗面。出道10年，他坦言這應該是第一次給觀眾留下如此深刻的「反差」印象，「以前大家對我印象比較偏文青、台大學霸，這次劇組願意讓我嘗試這麼反差的角色，我也蠻開心的，他們也給我很大的空間。」

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」。（圖／Netflix提供）

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」。（圖／Netflix提供）

為了詮釋這個複雜的角色，石知田做足功課，甚至研讀了許多心理學書籍。他透露，歐陽悌第一季是壓抑的乖乖牌，是為了選票而存在的政治人物二代。到了第二季，角色則徹底失控。為了維持這種瘋狂的狀態，他特地建立了一個歌單，甚至包含古典音樂。

石知田說：「因為角色反差有點大，在長達三四個月的拍攝期，我必須要隨時進得去那個狀態，所以必須靠一些音樂。」他也特別提到，劇中一場對李沐飾演的曉彤「Wink」的戲份，靈感正是來自書中提到的「自戀型人格」，意在受害者心中留下「印記」。

▲石知田。（圖／百澤娛樂提供）

▲石知田近來因演出《如果我不曾見過太陽》受到矚目。（圖／百澤娛樂提供）

談及歐陽悌的心理狀態，石知田認為角色對母親的情感有些「恐怖情人」的成分，甚至曾想過在劇中對母親發飆後送上小禮物，呈現那種變態的綑綁關係，但導演為了避免標籤過多而作罷。對於劇中與李燦得飾演的母親之間的互動，他分析歐陽悌之所以會喜歡曉彤，其實源自於對母親的投射，「因為曉彤也是一個很乾淨很正能量的，這與母親給人的感覺相似。」

對於劇中備受討論的「尿床」戲碼，石知田笑稱當然不可能真尿，而是靠大量的液體噴灑在絲質睡衣上製造效果。他更透露，這場戲的靈感其實來自於他收養的癲癇貓咪，「每次癲癇發作的時候，牠就會一直抽動、尿失禁，我每次都要錄影給醫生看，所以那場戲我就想，我應該要開始在上面掙扎。」養貓的經歷意外成為他表演的養分。

▲石知田。（圖／百澤娛樂提供）

▲石知田「尿失禁」的演出，是從愛貓「旺旺」身上得到靈感。（圖／百澤娛樂提供）

至於歐陽悌最讓人看不下去的行為，石知田認為是把其他人拉下水一起輪暴，「我要讓其他人成為一個共犯，我才能夠領導他們。」他坦言，雖然戲裡很過分，但劇組防護措施完善，拍攝重點在於角色的痛與傷痕，而非消費。

雖然第一季播出後曾收到網友私訊罵他，讓他一度有些走心，甚至在超商結帳拿下口罩時會擔心被打，但他轉念一想，這也是角色帶給他的禮物，「他讓我變得比較直覺，不再那麼猶豫不決，選擇最快樂的選擇。」

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」。（圖／Netflix提供）

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」，變態笑容令人不寒而慄。（圖／Netflix提供）

對於未來是否擔心被定型，石知田反而樂觀其成，「如果多了歐陽悌這個面向，就等於是兩個端點，那中間的應該都可以做到。」他坦言不想再被「台大學霸」這個標籤束縛，認為演員的反應能力與學歷無關，「我很感謝有這個角色出現，讓我覺得更自由了，因為我就是個演員啊！」

 

如果我不曾見過太陽曾敬驊李沐石知田

