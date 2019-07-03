韓國瑜衝攝影棚探班楊文嘉？　一開口聲音露餡...原來是彭華幹！

記者林彥君／台北報導



高雄市長韓國瑜突擊探班ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉？由於楊文嘉向來監督高雄市政不遺餘力，關係緊張的兩人碰面居然一掃過去不愉快，還上演大合照戲碼？原來和楊文嘉合影的不是韓國瑜本尊，而是戴上韓國瑜人皮面具的《關鍵開幹》主持人彭華幹。

▲彭華幹Cosplay韓國瑜探班楊文嘉。（圖／關鍵開幹提供）

彭華幹因為節目裡的「幹哥開箱」單元網購了韓國瑜的人皮面具，本來想當全台開箱第一人，沒想到卻已經被其他YouTuber捷足先登了，彭華幹只好改成Cosplay韓國瑜，沒想到偽裝後的彭華幹在街訪時，聲音還是被粉絲認出，要求合照。於是他順勢拜訪也在攝影棚錄影的楊文嘉，到底這次碰面會擦出怎樣有趣的火花？節目將在7月4日播出。

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▲彭華幹戴著韓國瑜面具街訪。（圖／關鍵開幹提供）

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

▲彭華幹Cosplay韓國瑜。（圖／關鍵開幹提供）

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你（妳）上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你（妳）。

▲彭華幹街訪被粉絲認出。（圖／關鍵開幹提供）

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

