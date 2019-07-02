「明星製造機」陶晶瑩來了！　《聲林2》首錄她爆料老蕭、林宥嘉轉變

記者林彥君／台北報導

林宥嘉和蕭敬騰（老蕭）再次擔任大型選秀節目《聲林之王2》節目導師，由Lulu擔任節目主持人，飛行導師找來陶晶瑩、周湯豪、劉雋還有王嘉爾，陣容重量級！今（2日）節目首錄，陶晶瑩登場就妙語如珠，也分享當時在主持《星光》時對蕭敬騰和林宥嘉的印象。

▲《聲林之王2》首錄，陶晶瑩擔任飛行導師。（圖／記者林敬旻攝）

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在Lulu歡迎陶晶瑩上台時，以「她是選秀節目的天后，沒有她就沒有現在的老蕭、宥嘉，也沒有我，讓我們歡迎『明星製造機』陶晶瑩！天后駕到！」陶晶瑩一出場笑說：「真是過講，聽起來像是老蕭和宥嘉是我生的。」

陶晶瑩選擇代表動物，自認是叢林中的「月亮」，有讓選手放鬆的魔力，「除了我的臉很圓之外，在叢林裡月亮出來，所有的動物才會放鬆，開始發揮特色歌唱，希望選手讓我看到放鬆，讓我看到魔法，加油！」

▲林宥嘉、陶晶瑩和蕭敬騰。（圖／記者林敬旻攝）

陶晶瑩馬上被場邊的選手的面具吸引，陶晶瑩分享在選秀節目中，能吸引的選手特色，「一直在尋找一種特質，選手當選好歌曲，在舞台上站定後，光線改變、前奏一下，唱第一句時，讓所有的人都被拉進心中的世界，像是當時林宥嘉在《星光》開口唱歌時、老蕭在通道唱歌，雖然當時道具不像現在這麼有規模，但舞台讓他們有了起點，重點不是舞台、面具，重點是心、魅力，能不能一開口就是世界的主宰。」

▲《聲林之王2》周湯豪、林宥嘉、陶晶瑩、蕭敬騰和劉雋。（圖／記者林敬旻攝）

陶晶瑩回憶林宥嘉和蕭敬騰在參賽時的特質，「我覺得林宥嘉在參賽一開始有隱藏自己，想說前幾集他在哪裡，他在有一集突然妖氣衝出來，個人魅力綻放，有階段性的知道自己是走什麼路。」

而她認為老蕭在節目PK時，可能當時因胃痛緊繃，有點不知道唱什麼歌，不過光聽聲音沒有看到人，就主宰了現場，「《聲林之王》只出聲就要控制這些人（導師）。」

▲《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」

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