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Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少

記者林彥君／專訪

37歲蘇心甯（Lala）離婚後獨自撫養11歲的女兒「萌妹」，母代父職扛起家中經濟和教育責任，Lala透露從小就因為爸媽感情不好而自卑，甚至被同學霸凌，「我在家得不到愛，到學校也不被同學喜歡。」她一直渴望愛情，在26歲結婚，不過婚姻維持不到2年就告吹。

▲▼ Lala蘇心甯和媽媽。（圖／Lala提供）

▲Lala和媽媽、女兒就像三姊妹。（圖／Lala提供）

Lala自認愚孝，在高中就開始賺錢，曾一次打3份工，不論爸爸是否把錢拿去賭博，她仍會固定給家用1萬元，我從小就個性獨立的她，連學校註冊費都是自己存，「我在註冊前一天提醒爸爸帶我註冊，我把3萬塊放桌上，隔天我要去註冊，爸爸把錢花掉、賭掉。」

▲▼Lala蘇心甯。（圖／Lala提供）

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▲Lala和女兒「萌妹」。（圖／Lala提供）

Lala在17歲時在髮廊當洗頭小妹，每次洗頭賺25元，曾因為藥水洗到手爛掉，還被爸爸嫌賺很少，當時還為此去餐廳兼職，「老闆娘教我要存錢，不要被親情綁架。」Lala在18歲考上設計師，老師帶她去參加比賽，贏得第二名獎盃，讓她開始有自信，「天啊！我是有價值的人，我被人瞧得起了！」

▲▼ Lala蘇心甯和媽媽。（圖／Lala提供）

▲Lala（左）小時候和妹妹、媽媽。（圖／Lala提供）

Lala可望有個圓滿的家，和男友分手後發現懷孕，男方以「給我做父親的機會」挽回，「我想也許是考驗，就給他機會，努力看看，我很愛這個小孩，不是要用小孩想綁住另一半，我去公證時，就做好離婚的打算。」該段婚姻維持不到2年就結束，也因為在感情路上滿身是傷，讓她很難相信愛情。

▲▼ Lala蘇心甯和媽媽。（圖／Lala提供）

▲Lala從小拍照就很會擺Pose。（圖／Lala提供

Lala離婚後因經濟狀態不好，有和爸爸說因為要照顧小孩會少給家用，當時女兒2、3歲，會，女兒告訴她：「阿公不帶我吃飯。」讓Lala非常心疼。

在那次之後，雖Lala持續會給爸爸生活費和房租，之後卻沒再聯絡，前陣子爸爸突然提議要搬去跟她住，Lala拒絕了，「我才不要，我很害怕，親情已磨損到留有一些傷疤。」這也影響Lala的交友條件，「只要好賭、喝酒，我在心裡就會給對方打叉，會覺得是他像是第二個爸爸，我要趕快閃開。」

▲▼ Lala蘇心甯和媽媽。（圖／Lala提供）

▲ Lala（右）和媽媽、妹妹。（圖／Lala提供）

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