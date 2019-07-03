邵庭遭詐千萬轉型！酸民嗆「被演藝圈淘汰」　她忍淚...愛犬撿骨師1句話大哭

記者林彥君／台北報導

邵庭在淡出演藝圈後，轉戰到電商產業，透露在轉型期間身邊看閒話的人很多，還被網友嗆：「不紅了，被演藝圈淘汰了，淪落到在網路上賣東西 」、「在演藝圈沒有行情找不到富二代攀附，就換去做電商找富商 」等酸話。

▲邵庭轉型到電商產業。（圖／POPOLA X邵庭提供）

尤其去年她被好友慘騙千萬，透露事件正在打官司，坦言在演藝圈沒有太多藝人朋友，「這段期間，我的合夥人與律師，陪我一起面對很多事。」

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面對近一年的低潮期，愛犬「污泥」因脾臟惡性腫瘤引發癌症，讓邵庭瞬間清醒，「在面對生死交關時，最重要的不是金錢與利益，而是陪伴在你身旁的家人。」她轉念，「如果對方要的是利益、名，能拿就拿走吧，錢我可以再賺，我絕對有實力重新來過，但生命的倒數，是永遠停不下來的。」靠著自我調適才從谷底走出。

▲邵庭和污泥。（圖／取自邵庭臉書）

污泥在今年3月過世，邵庭說：「污泥過世後火化後，撿骨的大哥說， 你的狗狗是不是有吃保健品？難怪狗狗的骨頭非常健康漂亮，完全看不出是12歲的狗狗，要不是因為癌症，不然應該還可以陪你很久。」撿骨大哥的一席話，讓邵庭淚崩，更加堅定愛毛孩子的信念。

▲邵庭個性樂觀。（圖／POPOLA X邵庭提供）

現在邵庭搖身成為電商品牌POPOLA創意總監，推出寵物相關鮮食與保健品，讓每一隻貓貓狗狗都能健康地陪伴牠們的家人。本月5日至8日邵庭將攜自家商品參與在南港展覽館舉辦的「2019寵物展」，推廣貓狗鮮食湯罐與鮮肉糧等商品。

▲邵庭。（圖／POPOLA X邵庭提供）

